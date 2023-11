Acci, Casale e Ovada “Cidade Europeia do Vinho”: a cortina sobe

ACQUI TERME – um ano agitado. A ambição de duas regiões que querem aproveitar ao máximo uma oportunidade sem precedentes. Acqui Terme, Casale e Ovada tornaram-se “Cidade Europeia do Vinho” para 2024. O reconhecimento aprovado pelo Parlamento Europeu em julho passado inclui também as terras do Alto Piemonte, e entre os principais terroirs estão Gattinara, Gemi e Romanano Sesia. A apresentação oficial do programa aconteceu esta manhã em Acqui, e é a primeira etapa do passeio que continuará amanhã de manhã no castelo Uviglie do bairro de Casale e terminará à tarde em Tagliolo., no castelo mais famoso da região de Ovada. O conteúdo da “Cidade Europeia do Vinho” está resumido no site criado para a ocasião: todos os eventos que decorrerão nas respetivas regiões a partir de fevereiro. A imagem da Europa é tingida pelo intenso vermelho rubi dos vinhos da região.

Cidade europeia do vinho: Acqui, Casale e Ovada no hall da fama

Tintos grandes

Acqui Terme, Baringo, Bocca, Bugogno, Borgomanero, Briona, Prosningo, Casale Monferrato, Fara Novares, Gatinara, Gemi, Grignasco, Maggiora, Mezzumerico, Ovada, Romagnano Sescia, Cesano, Sono, Vigliano Bellesi e Villa del Bosco são as áreas afetadas. . Um raio de luz sobre o Piemonte que muitas vezes se transforma num cone de sombra. Esta é uma ocasião histórica para dar a conhecer e dar maior fama aos maravilhosos vinhos do Alto Piemonte e Gran Monferrato, Conte a história dos produtoresO esplendor da paisagem habilmente cultivada aliada à magnífica paisagem e superioridade de toda a região no sector vitivinícola. Uma prestigiada exposição europeia para os nossos vinhos certificados de elevada qualidade, criando uma montra que não tem medo de comparações: Os grandes Nebbiolos do Alto Piemonte, nativos de Vespolina e Uva Rara; O tradicional e cada vez mais popular tinto de Acquese e Casalese, Barberá, Grignolino e Dolcetto, Junto com brachetto aromático e moscato. Uma produção extremamente rica deriva também da complexidade geomorfológica e da diversidade dos solos que conferem aos vinhos, consoante a área de produção, características únicas e distintivas, sublinhando a biodiversidade única e excecional que caracteriza toda a região.

Cidade europeia do vinho. Riboldi: “Uma nova oportunidade para Casali”

Efeito tangível

Mapa sugerido Escrito pela especialista Roberta Garibaldi Mostrou claramente como Lang e Ruiru desempenham a maior parte no quadro geral em que outras regiões têm enormes margens de crescimento. Por esta razão, o reconhecimento deverá ter o mesmo efeito já observado em Marsala, Sannio Valangina e Valdobbiadene. Terras que, graças ao notável afluxo provocado pelo reconhecimento, conseguiram aumentar os seus fluxos com benefícios tangíveis para a economia. A comida e o vinho estão no centro deste empreendimento. “Nossa aliança – conforme explicaram representantes do comitê de promoção presidido por Mario Arosio em julho – foi unida em torno do projeto de valores. O resultado obtido é extraordinário. Vamos iniciar uma jornada emocionante e tentaremos elevar o nosso nível de valorização, trabalhar juntos e representar toda a Itália da melhor maneira possível, graças às nossas particularidades.”

Cidade europeia do vinho. Lantero: “Uma grande oportunidade para a região”

Áreas do sistema

O programa, provisoriamente desenvolvido para o próximo ano, oferece uma longa lista de momentos de profundidade, oportunidades culturais, promoção da comida e vinho locais, performances e entretenimento. As três áreas de terrenos concelhios vão organizar o que já foi criado nos últimos anos. Entre elas estão as exposições de março de 2024 na Acqui “Vinoso”, a feira de vinhos Gran Monferrato que já está na sua segunda edição após a sua estreia em Casale este ano. Em Casale, em setembro, acontece o Festival do Vinho de Monferrato da UNESCO. Em Ovada, em agosto, foi incluída uma edição especial do “Buongiorno Dolcetto”, cerimónia realizada na madrugada do dia 15 de agosto nas vinhas deste ano no âmbito do “Calici di stelle”. Mas a lista é muito longa e inclui todas as entidades regionais para uma promoção em grande escala dirigida a potenciais visitantes de toda a Europa.

Opiniões e reações

“Nos últimos anos – explicou Vittoria Poggio, Conselheira Regional de Turismo – O trabalho estratégico e integrado foi concluído. Os resultados são apresentados através de dados recolhidos pelo Observatório Regional de Turismo. Esta região tem demonstrado grande capacidade para enfrentar desafios e resistir às dificuldades. Portanto, num momento muito difícil para todos, tem sido feito um esforço para entregar uma oferta ampla e de alta qualidade.” E acrescentou: “Esta oportunidade Marco Protopapa, Conselheiro Regional para a Agricultura – Único e deve tornar-se um motor dos benefícios que poderão ser usufruídos nos próximos anos. Encontramos espaços para trabalhar e projetar. O objetivo é mostrar que em Monferrato agregamos valor para repassá-lo a outros. Também precisamos de supervisores de terras. “Temos que trabalhar com os jovens que estão se aproximando da agricultura.”

“Ano que vem – explicou Danilo Rapiti, prefeito de Aki, faz as honras – Teremos uma série de eventos em Akki que terão a “Cidade Europeia do Vinho” reconhecida como denominador comum. A cor dos nossos perfumes será uma nota constante em todos os grandes eventos culturais tradicionais e nas ocasiões mais específicas. Depois do dia 13 de janeiro, dia em que estaremos em Portugal para receber oficialmente a “tocha” da “Cidade Europeia do Vinho”, tudo será uma bela descoberta. Em 2024, entre outras coisas, teremos o Giro d’Italia e a Mille Miglia aqui na cidade, então Acqui será uma cidade cintilante, que terá as cores do vinho, a poesia do ciclismo e o rugido dos carros antigos motores »

“Meu sonho se tornou realidade – comente Escrito por Paolo Lantero, prefeito de Ovada Demolimos os muros da estreiteza de espírito. O resultado obtido é importante. Demos um sentido mais completo à expressão do desenvolvimento turístico que é sempre invocada nos programas que tenho visto nos últimos anos.” “Finalmente, acreditamos nisso a nível regional – intervimos Franco Angelini, Delegado Municipal de Casale e Vice-Presidente da Rota dos Vinhos Gran Monferrato O grande sonho é a consciência de que estamos aqui e podemos nos apresentar no nosso melhor. Nossa comida e vinho são importantes e diferentes dos outros. Temos que trabalhar a partir disso.”