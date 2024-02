Taylor Swift finalmente conseguiu isso no Super Bowl

Muitos se perguntam há semanas se Taylor Swift, considerada a cantora mais famosa do mundo no momento, poderá comparecer ao Super Bowl, jogo final do Campeonato Americano de Futebol em que San Francisco 49ers e Kansas Os chefes da cidade participarão. competir. Há alguns meses, Swift foi contratado pelo atacante do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, considerado um dos melhores jogadores da história em sua posição. A sua presença nas bancadas de muitos jogos dos Chiefs teve consequências tangíveis para as receitas económicas da National Football League (NFL), a maior liga profissional de equipas de futebol americano, que também organiza o Super Bowl.

A possível participação de Swift no evento interessava, portanto, não só aos seus fãs, mas a todo o mundo do futebol e a quem se sente atraído por ela: segundo o site. Esportes de front office, que trata do impacto dos esportes nos negócios e na cultura, Swift gerou US$ 331,5 milhões em vendas para os Chiefs e a NFL, mais de € 305 milhões. Segundo alguns especialistas em esportes, a presença de Swift no Super Bowl pode ser suficiente Aumentar espectadores O evento gerou 115 a 130 milhões, com consequências significativas nas receitas associadas aos patrocinadores.

Porém, não era certo que Swift participaria, visto que na noite de sábado, dia 10, véspera do Super Bowl, ela se apresentou em Tóquio nas últimas cinco datas de sua atual turnê no Japão. Porém, parece que no final ela conseguiu: duas horas antes do início do jogo, a NFL começou a compartilhar vários vídeos da cantora chegando a Las Vegas para o evento, com Swift acompanhada pela atriz Blake. Lively, sua mãe Andrea Swift e a cantora Ice Spice, com quem colaborou na versão de sua música “Karma”.

Taylor com Ice Spice, Ashley Avignoni, Blake Lively e sua mãe Andrea Swift chegam ao #SuperBowlLVIII Usando um colar 87 para apoiar Travis Kelce! 🥹 pic.twitter.com/Y9uzGDrKdZ – Atualizações de Taylor Swift (@SwiftNYC) 11 de fevereiro de 2024

– Leia também: Desta vez, no Super Bowl também haverá comerciais direcionados às mulheres