Tocati elogia Yanez e Portugal

Na sexta-feira, 15 de setembro, às 21h, na Piazza Castelvecchio, por ocasião da 21ª edição do Tocatì – Festival Internacional de Jogos de Rua de Verona, terá início a nova produção teatral de Bam!Bam!. Palco: Yanez. Eu, Sandokan e Salgari. O espetáculo, que teve estreia nacional, foi produzido em colaboração com Tocatì e Aga – Associazione Giochi Antichi: o encontro com uma nova produção de Bam!Bam! O teatro dentro do festival já é a norma, dada a intenção de Veronese de se aprofundar no “jogo teatral”. Esta nova produção presta homenagem a Portugal, país anfitrião do festival, e ao brilhante escritor veronese Emilio Salgari que, brincando com a imaginação, deu vida a personagens extraordinárias e romances de aventura.

Yanez. Io, Sandokan e Salgari é um romance entrelaçado entre Verona e Portugal, entre Salgari e as suas personagens, entre a vida real e a imaginada, um verdadeiro “jogo criativo” que encontra na personagem de Yanez – que nasceu de Salgari de Portugal – o encontro e ponto de partida para toda a estrutura dramática. Na verdade, o enredo do programa alterna entre as reflexões do escritor Emilio Salgari, que gostou do personagem de Yanez, com a história do romance Piratas da Malásia. O encontro e o diálogo entre Salgari e Yanez – o personagem sagariano que mais do que qualquer outra pessoa é a sua própria projeção – oferece uma reflexão sobre vidas reais e imaginárias, mas também sobre o significado da amizade e da construção de relacionamentos. Para acompanhar a contemplação, como é habitual nos romances de Salgari, a aventura não pode faltar e por isso o próprio autor assumirá o papel de Sandokan para acompanhar o seu amigo de confiança Yanez nos principais acontecimentos que movem os Piratas da Malásia. O espetáculo foi escrito por Lorenzo Basuto, também diretor e ator do espetáculo, que optou por celebrar o país anfitrião utilizando a preciosa criatividade do ilustrador português Bernardo Carvalho, autor dos cenários e adereços. No palco com Basuto e Roberto Maria Macchi. Através da sua frutífera e consolidada parceria artística, os dois atores transportarão os espectadores do festival para o mundo de Salgari, Yanez e Sindokan, num jogo onde a criatividade é o elemento vencedor. O espetáculo, depois da estreia na sexta-feira, dia 15, às 21h00, será novamente encenado no Pátio Castelvecchio, no sábado, dia 16, às 17h00 e às 21h00 e no domingo, dia 17, às 14h00 e às 18h00, sendo a entrada no evento gratuita enquanto os lugares se esgotam. fora.