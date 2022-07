Diane Melo perde o controle e atira no ator no palco: Polícia chega

Diane Melo Ela foi a heroína de uma certa e muito perigosa situação no palco.

Convidados do episódio de 7 de julho de Scherzi a Parte

É claro que o que vemos em 7 de julho não é uma parte nova do programa, que tem uma longa história por trás.

De fato, a Mediaset decidiu propor novamente durante esta temporada de verão Repetir episódios que foi transmitido no inverno passado. Estes são, claro, os episódios da última edição do Scherzi a Parte, o episódio que ele dirigiu Enrico Papium lançamento que foi bem recebido pelo público do Canale 5.

Então, quem são as vítimas das piadas do famoso programa de TV no episódio de 7 de julho de 2022? Vamos ver todos os nomes, para descobrir quem são as pessoas famosas que podemos ver em ação durante este episódio.

Está localizado em torno de um Episódio imperdívelPorque essas piadas VIP são muito engraçadas. Claro, é engraçado do ponto de vista do público, e certamente não para as próprias vítimas da brincadeira. Enfim, vamos conhecer os convidados da réplica Scherzi a Parte que foi ao ar em horário nobre no Canale 5 em 7 de julho.

Especificamente, podemos ver a atriz no quinto episódio do show Enrico Papi Eleonora Giorgi com o filho Paulo Ciavaro. Então lá também tesouro vermelhoum membro do Pooh.

Muitas piadas também para outras pessoas famosas, como Antonella Elia E a Nota de Remigi. Então não podemos perder uma brincadeira organizada para testar a paciência Federica Pellegrinihistória em que também está envolvido o irmão do nadador, além de outro personagem conhecido.

Piadas da noite: uma chance de se divertir

Além disso, Enrico Papi, chefe do programa de TV, está desenvolvendo uma brincadeira pessoalmente, com a cumplicidade dos convidados presentes no estúdio. lembre-se disso Autores do programa Eles sempre cuidam de todos os eventos que são organizados. Eles são Charlie Tango, Andrea Marchi e Fabrizio Montagner.

Leia também: Irmão de Federica Pellegrini se mete em apuros: o nadador chora

Durante o episódio, antes da transmissão das várias piadas, alguns clipes que antecedem o desenvolvimento da piada são mostrados ao público. Mais uma oportunidade de participar ativamente do programa de TV e participar da transmissão em horário nobre do programa na rede Mediaset, e se divertir.

Leia também: Eleonora Giorgi, pega com Viagra roubado: o fim é incrível

Diane Melo perde o controle e atira no ator no palco

Diana milo Ele estava ensaiando para um suposto show quando em uma cena ele deveria atirar em outro ator com uma arma falsa.

Mas este último, ao ouvir o som do tiro, deixou-se cair aos gritos, fingindo estar ferido. O carabineiro foi levado ao hospital e chegou ao palco do teatro.

Graças a Deus foi uma piada Enrico Papi Baseado em Brincadeiras a parte.