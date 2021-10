Oscar 2022, Explicit Italy “Was God’s Hand” por Paolo Sorrentino- Corriere.it

O filme do diretor vencedor já está com La grande bellezza para representar a Itália na seleção de melhor filme internacional. As nomeações serão anunciadas em fevereiro

Como esperado, o filme de Paolo Sorrentino Foi a mão de Deus O filme que representará a Itália na seleção de melhor filme internacional do Oscar. Isso foi determinado pelo comitê de seleção, criado em Annika a pedido da Academia, reunido hoje. Foi escolhido entre 18 títulos propostos para nomeações entre os filmes distribuídos na Itália ou em antecipação à distribuição entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. A corrida pelo Oscar acaba de começar. A próxima fase está prevista para começar no dia 21 de dezembro, quando será anunciada a shortlist de quinze filmes para o melhor filme internacional. O anúncio oficial de todas as indicações será em 8 de fevereiro de 2022 e o Oscar será realizado em Los Angeles em 27 de março. Estou feliz por ser

Foi a mão de Deus Ele foi escolhido para representar o cinema italiano no Oscar. Agradeço sinceramente ao comitê Anica, que escolheu o meu filme entre muitos filmes bons. Agradeço ao The Apartment, Fremantle e Netflix por me apoiarem. Foi a mão de Deus O mais importante e doloroso do meu filme e fico feliz que toda essa dor hoje tenha resultado em alegria. Hoje é apenas a primeira etapa, e a beleza dessa prova é a única competição no mundo onde a vitória já está entre as cinco primeiras. W comentário do cinema italiano do já vencedor do Oscar (na época a categoria era chamada de Melhor Filme Estrangeiro) com grande beleza .

Outros competidores Este ano o júri foi composto por Alberto Barbera, Nicola Borelli, Francesca Calvelli, Eduardo de Angelis, Piera Detassis, Andrea Gorretti, Benedetto Habib, Federica Lucisano, Paolo Merighetti, Lúcia Milazzoto e Ana Praderio. Com Foi a mão de Deus, apresentado em competição no 78º rifle, Sorrentino ganhou o Leão de Prata do Grande Júri O jovem protagonista, Filippo Scotti, ganhou o Prêmio Mastroianni. O filme, que Lorenzo Meli produziu com The Apartment e Netflix, praticamente deu a volta ao mundo dos festivais e festivais, começando pelos mais importantes na corrida pela estatueta. Sorrentino terá que enfrentar os franceses, entre outros Titânio por Julie Ducornu, Palma de Ouro em Cannes (favorecido pela Comissão Francesa A Escolha de Ann Escrito por Audrey Diwan, Golden Lion 2021), Espanhol boa patrulha Escrito por Fernando Lin de Aranoa (preferencial Mães paralelas Almodvar que poderia ser Penelope Cruz no concurso de Melhor Atriz) Alemão Eu sou seu homem “(Bleaker Street) Maria Schrader Japonesa dirigindo meu carro Por Risuke Hamaguchi e pela Colômbia memória Dirigido pelo diretor tailandês Apichatpong Werasethakul com Tilda Swinton. O critério para entrar na categoria Melhor Filme Internacional é muito amplo: não deve ser uma obra americana, pode ser em qualquer idioma, desde que não haja muito diálogo em inglês. A Itália é o país que já ganhou muitas vezesÉ seguido por França, Espanha, Japão, Dinamarca, Suécia, Rússia, Holanda, Alemanha, Hungria e Argentina. READ Polly Rincon decepciona a carreira de Maldini depois de fazer previsões sobre a Espanha

© Reprodução reservada

