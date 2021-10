Nova plataforma de streaming gratuito para Samsung Smart TV

AVODs (Video on Demand), plataformas de streaming gratuito com anúncios, estão alcançando cada vez mais dispositivos. A Pluto TV é uma das mais populares e as primeiras a chegar ao mercado espanhol com o objetivo de terminar o ano com 100 canais gratuitos. Mais tarde, os canais de TV da Rakuten chegaram e chegaram há alguns meses rlaxx tv Com 27 canais gratuitos disponíveis em vários modelos de Smart TV. A plataforma está em fase de expansão.

Disponível para Samsung Smart TV

Rlaxx TV é um serviço internacional de transmissão de televisão. Além de conteúdo sob demanda e sob demanda, também oferece vários canais de TV linear. inteira gratuitamente, Porque é financiado por anúncios. Este serviço já funciona em países como Alemanha, Áustria, Reino Unido, Portugal, Itália, Brasil, Suíça, França e Espanha. Com a inclusão da marca Samsung, a plataforma de streaming está preparada para atingir um público potencial 85% das TVs inteligentes.

Instalar o aplicativo rlaxx TV na Samsung Smart TV é muito simples. Você deve acessar o aplicativo Samsung Store e procurá-lo no mecanismo de busca. Podemos instalá-lo, desde que a TV seja feita 2018 ou anos posteriores. Com o mote: “Pesquise menos, veja mais”, a rlaxx TV pretende tornar a experiência de utilização da plataforma simples e só nos preocupar em nos divertir e relaxar enquanto assiste aos nossos conteúdos preferidos.