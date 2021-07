Outra professora da bailarina

2021 é o ano Julia Stabil. A jovem dançarina não ocupou apenas o palco do show de talentos do Canal 5 ‘amigosMas ela surpreendeu a todos, jovens e velhos. Graças à sua permanência na Casa dos Talentos, mostrou não só sua natureza inegável, mas também a pessoa bonita que é.

Como poucas pessoas têm capacidade para isso, Julia também é uma pessoa que emite alegria, leveza e sol. risada contagiante E alegra no coração de muitos que nunca tiveram que esquecer as restrições impostas pela pandemia do coronavírus como neste momento.

Parece que a carreira de Julia é imparável. Depois de encerrar com Amici, a dançarina foi convidada de vários programas de TV, inclusive também Domingo em. Em setembro, ele continuará fazendo parte dos talentos liderados por Maria De Filippi.

Mas desta vez, Julia não estará participando, mas sim Ele fará parte da trupe de dança do show. Com a seleção da Azzurra prestes a disputar a partida decisiva contra a Inglaterra, em Londres, para a conquista do Euro 2020, Stabel postou no Instagram algumas histórias que surpreenderam a muitos.

Julia anunciou que ela se formou em Buccellato Rossi. Academia. O instituto que o dançarino frequentava antes de ser escolhido para fazer parte do talento de Amici. Outro professorEntão, para o imparável Stabile, que segue direto como um trem em movimento.

“Sinceros agradecimentos a todos pelos melhores votos de formatura– Julia escreveu comentando sobre suas histórias no Instagram e, em seguida, adicionou –Atrás de boas metas, há muitos sacrifícios e muito compromissoEntão Stabile queria começar sua mensagem pessoal ai fan: “Nunca pare de lutar pelos seus sonhos e de estudar“

Por causa da agenda lotada, a dançarina parece estar fazendo isso Vendo seus pais muito menos. Durante uma entrevista recente, a mãe de Stabile explicou as dificuldades que enfrentou para poder ver a filha, sempre ocupada com o trabalho. E com Sangiovanni. Mas definitivamente não é um momento para polêmica, e sim um ódio para celebrar o dançarino mais uma vez.