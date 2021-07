“Meu coração está partido porque você se foi agora. Eu te amo.”

luto por Michael Hunziker: “Meu coração está partido porque agora você não está mais aí. Eu amo VocêAlguns minutos atrás, era um arquivo Showgirl suíço Ela compartilhou com seus seguidores uma dor terrível nas últimas horas.

Matt Poodle Lily, O Cachorro que a acompanhou por onze anos. Aqui está a saudação emocionada de Michelle no Instagram: “Onde quer que eu estivesse, o que quer que eu fizesse, havia … olhos escuros e expressivos … sempre voltados para mim, esperando que eu dissesse a ela para onde ir, o que fazer e do latido , ser apanhada para um beijo e arranhada por trás daquelas Os utensílios macios muito delicados que ela só possuía … Ela me acompanhou em muitas aventuras e estiveram em simbiose comigo levei-a para todo lugar … Eu sempre acreditei nos últimos anos que a vida sem ela não é possível. Lily era minha amiga. Amor puro, duradouro e incondicional. Estou com o coração partido porque agora se foi. É difícil pensar em casa e em nossa família sem ela. Uma criaturinha tão capaz de dar tanto amor. Agora existe um vazio incomensurável … E tanta dor que só vai amenizar com o tempo … Foram 11 anos maravilhosos com você E vou carregá-lo para sempre em meu coração. Eu te amo, meu amorzinho. ”

Feedback imediato dos fãs sobre o afeto: “Mitch, estamos com você.”

Última atualização: domingo, 4 de julho de 2021, às 20h05



