Horóscopo de hoje 23 de dezembro de 2022 para todos os signos de acordo com Barba Negra

Horóscopo do dia 23 de dezembro

Áries. 21/3 – 20/4

As relações hostis entre a Lua e Júpiter não permitem que você confie muito na sorte. Mas é claro que você precisa! Apenas coloque segredos íntimos para um amigo verdadeiro, e você terá certeza de que ele não vai revelar.

touro. 21/4 – 20/5

Resta muito pouco tempo para os preparativos do Natal, mas a Lua em Capricórnio prático lhe dá a chance de uma organização perfeita. Um presente para embrulhar e alguns cartões finais para escrever: É sempre bom receber.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Não se preocupe com a ansiedade antes das férias. Você pode fazer o que precisar sem muita preocupação e as coisas vão melhorar. Infelizmente, você terá que passar algumas horas com uma pessoa sobrecarregada de trabalho: tenha paciência, é quase Natal!

Câncer. 22/6 – 22/7

Pode levar o dobro do tempo para concluir a tarefa devido à oposição da Lua. Claro, não é sua culpa, mas … você precisa de paz de espírito em vez de correr para a esquerda e para a direita nos shoppings.

Leão. 23/7 – 23/8

Envolva toda a família nos últimos preparativos a fazer antes do Natal, se os compromissos de trabalho não lhe permitirem dar-lhe muita energia. Você quer que tudo esteja perfeito quando os convidados chegarem. Mas o que importa é que estamos juntos.

Bakr. 24/8 – 22/9

A velocidade com que você lida com a organização do dia lhe renderá minutos preciosos para dedicar ao que você ama. Trine of the Moon é perfeito para distraí-lo e se divertir. Mas o dever primeiro, o prazer depois.

Escala de peso. 23/09 – 22/10

Com o quadrado lunar remando contra ele, seu senso prático não está no seu melhor e você provavelmente está se sentindo um pouco esgotado. Tarefas a serem delegadas a outra pessoa. Não há necessidade de levantar a voz. Você terá sucesso em seu trabalho persuasivo, se usar tato e know-how.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Com a Lua como aliada de Capricórnio, você não se encontrará escalando suas próprias montanhas altas, reais ou imaginárias! O que quer que você decida fazer hoje, faça apenas na companhia das pessoas que você ama.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Crie seu quebra-cabeça perfeito, no qual todos os elementos devem se encaixar perfeitamente, exceto talvez salvar algumas pequenas arestas. Disposto a ajudar se um colega pedir ajuda. Você não vai querer doá-lo logo antes do Natal!

Capricórnio. 22/12 – 20/01

A conjunção do Sol com a Lua, ao chegar à sua casa, pode lhe dar a sensação de não conseguir atingir a harmonia desejada. Evite esforço físico excessivo, se não estiver treinado e não tiver aquecido o suficiente.

Aquário. 21/01 – 19/02

Faça algumas escolhas você mesmo. Bem, mas assim a responsabilidade também recairá inteiramente sobre seus ombros. Pronto para assumir a carga? Um momento estressante, talvez um pouco para todos por causa dos últimos presentes e preparativos para as festas.

Peixe. 20/2 – 20/3

Com um sextil lunar, você terá um pequeno flash de gênio de última hora e evitará ter que começar uma tarefa assustadora novamente. Um pouco de respeito e amor por si mesmo também, mesmo que dar aos outros seja certamente divertido.

