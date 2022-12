Betclic e WSF Odds assinam um acordo sobre estatísticas de jogadores e equipes

A Betclic assinou um acordo com a WSF Odds, uma empresa B2B que fornece às casas de apostas probabilidades pré-jogo e ao vivo, com foco particular nas estatísticas dos jogadores em tempo real. A oferta no Betclic.it é, portanto, enriquecida com uma série de opções de jogo completamente novas.

Graças aos algoritmos e tecnologias do WSF Odds, qualquer estatística de jogo e ação dos jogadores pode se tornar “ímpar” e todos os usuários podem apostar em tempo real. A nova parceria com a WSF Odds permite que os clientes da Betclic acessem as probabilidades ao vivo e pré-jogo em vários mercados inovadores com base em estatísticas como total de chutes, chutes a gol, assistências, escanteios e muito mais. Isso é novo

A categoria de apostas está disponível para ambas as equipas (por exemplo, número total de remates por equipa) e jogadores individuais (por exemplo, jogador abaixo/acima dos remates à baliza, etc.).

Maria Raffaella Micocchio, Diretora da PitClick Itália: “Graças aos novos tipos de possibilidades oferecidas pelas WSF Odds, oferecemos aos nossos clientes e fãs de esportes muito mais maneiras de prever o resultado de qualquer tipo de ação no campo. O objetivo é oferecer uma experiência de entretenimento cada vez mais completa.”

Filippo Cellino, Head of Analytics do Wall Street Football: “Estamos muito satisfeitos por oferecer estes produtos inovadores a um grande grupo como a Betclic em três mercados geográficos em simultâneo: Itália, Portugal e Polónia. A Betclic é um grupo que baseia as suas estratégias na diversificação e inovação de produtos. A partir deste primeiro acordo, acredito que podemos apoiar a visão de longo prazo da Betclic, mesmo com mais inovações.”