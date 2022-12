Nona de Beethoven para Concerto de Natal para Rai Orchestra

A mais famosa das sinfonias de Ludwig van Beethoven, a Nona, é uma destilação daqueles ideais de humanidade e fraternidade que estão na base ideológica de toda a obra do compositor, para celebrar a chegada das festas de Natal. É o tradicional concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Nacional de Rai, ao vivo na sexta-feira, 23 de dezembro, às 21h15 no Rai 5, ao vivo a partir das 20h30 também na Rádio 3 e transmitido ao vivo no RaiPlay.

Ion Marin está ocupado no pódio, substituindo o lutador Fabio Luisi. Ao lado dele estão as vozes da soprano Ulyana Alexyuk, contralto Valentina Stadler, tenor Nikki Spence e baixo Thomason. O coro é o Teatro Reggio em Turim, e é regido por Andrea Secchi.

Nascido na Romênia, Marín estudou piano, composição e composição na Academia Enescu de Bucareste e no Mozarteum de Salzburgo. Em 1986 mudou-se para Viena, onde trabalhou como maestro residente na Staatsoper, então regida por Claudio Abbado. Fixado definitivamente na Suíça, em 2012 promoveu os projetos “Cantus Mundi” e “Symphonia Mundi” na Roménia, promovendo a educação e inclusão social das crianças mais desfavorecidas através da música. Ao longo de sua carreira, gravou mais de 40 títulos para marcas como Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Sony e Philips, recebendo diversos prêmios importantes.

Sinfonia nº. 9 em referência D menor. A 125 de Beethoven para Solistas, Coro e Orquestra viu a luz do dia em 1824, onze anos após a conclusão da Sétima e Oitava. A gravidez foi longa e cansativa e transcorreu em total surdez ao seu Criador. A síntese do enorme volume e a superação do caráter instrumental da sinfonia, com a introdução das vozes do poema de Schiller An die Freude (Para a Alegria) no último movimento, elevou a Nona a um autêntico ápice da obra musical e humana de Beethoven. pensamento.