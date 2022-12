O que você vê no Natal e Ano Novo

A capital lusitana prepara-se para o Ano Novo, e aqui estão os eventos mais esperados

Lisboa Já desde a primeira luz de dezembro ela assumeclima natalino Uma recepção encantadora! Iluminações já estão espalhadas por toda a cidade e nos arredores, fachadas de lojas estão sendo decoradas, para quem procura o presente perfeito. Muitos eventos em preparação para o Natal envolvem amantes ComidaA partir de Musical Baseado em Esportes. Na capital lusitana, as festas parecem ter sido criadas especificamente para incutir alegria e serenidade no coração dos adultos, das crianças e de todos aqueles que precisam de descansar depois dos anos difíceis. O conto de fadas das férias em Lisboa começa ao estilo tradicional Mercados na Praça do Rossio. Chalés de madeira repletos de criações artesanais locais e deliciosa culinária portuguesa. Entre os pratos mais populares encontramos: bacalhau, i rabanadase o inevitável Bolo Rei, o típico bolo de aniversário da capital portuguesa…

Leia também: Neste Natal, dê uma carona especial a Jamal

Fim de Ano Lisboa o que ver para a alegria dos mais pequenos

Até o dia 18 de dezembro, os pequenos poderão fazer um passeio inesquecível em trem de natal grátis pelas ruas da Baixa. Até o famoso 16 de dezembro bonde de natal A Carris está de volta às ruas da cidade, enfeitada e conduzida por um condutor excecional: o Pai Natal. Durante a viagem, contaram-se histórias natalícias e as crianças soltaram a imaginação desenhando com giz as janelas do elétrico. Os viajantes mais jovens poderão, por mais algumas semanas, aproveitar o país das maravilhas de lisboaum parque infantil temático, como todos os Natais, dá vida Parque Eduardo VII. Cheio de entretenimento com atrações e uma pista de gelo. A não perder, no entanto, é Cirque du Soleil Cristal Com acrobatas e patinadores artísticos que se apresentarão durante cerca de duas horas no Acircuito ltice de Lisboa De 22 de dezembro a 1º de janeiro de 2023.

Leia também: Proposta de Natal: Celebrar o amor na época mais bonita do ano

Férias em Lisboa: hotéis de sonho e datas para clássicos de Natal

Até os hotéis estão colaborando para deixar o ambiente mais animado. Até 8 de janeiro, o jardim interno do Lumen fica iluminado graças à experiência imersiva do Light Show. Por outro lado, o Bairro Alto serve brunch, aperitivos e jantar, e também oferece cartões de presente, perfeito como um presente. Em Lisboa, já se apresentaram coros clássicos de Natal Fundação Calouste Gulbenkian. A partir de Cantico dos Canticos Agendado para 31 de dezembro às 17 horas Igreja de San Rocco. Além disso, o tão esperado evento será realizado Festa de ano novo Com a maestro ucraniana Oksana Lenev, em palco nos dias 5 e 6 de janeiro na mesma instituição. Nos dias 29 e 30 de dezembro Centro Cultural Belém Apresenta a ópera em italiano Viagem de Gioacchino Rossini para Reims. Por fim, no dia 1º de janeiro, haverá um brinde ao novo ano com notas brasileiras da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Leia também: Advent Prêt-à-Porter: um guia de presentes de Natal

Férias em Lisboa: para os amantes do desporto e passeios fora da cidade

Por fim, uma data na agenda dos esportistas: 31 de dezembro com Sãoe Silvestre El Corte Inglês. para mimÀs 10h, corredores experientes podem tentar uma corrida de 10 km, enquanto os iniciantes podem optar por uma caminhada de 5 km. quem visita Lisboa Durante a época natalícia, pode ainda aproveitá-la para uma deslocação às redondezas. cidade oceânica cascais, por exemplo, prepara o dia 25 de dezembro com muitas iniciativas programadas até à Epifania, desde mercados à maior roda-gigante de Portugal. Além disso, o Parque da Liberdade Sintra Alberga um mercado solidário mas se quiser visitar EstorilNa noite de 21 de dezembro, seu cassino se tornou o cenário de um concerto de Natal. Em vez disso, o show do White Christmas foi agendado para 16, 17, 18 e 23 de dezembro e 6 de janeiro.