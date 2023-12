Férias de outubro, o verdadeiro negócio: 5 destinos de baixo custo para um fim de semana quente de outono

Pensando em fugir do calor antes que chegue o outono chuvoso? Aqui estão alguns lugares quentes perfeitos para relaxar antes do inverno.

Você já voltou ao trabalho e está com saudades do mar, do sol e dos dias lindos? Então, por que não ir a um destino encantador e quente para aproveitar o bom clima fora de temporada? Outubro é a época perfeita para viajar, estamos na baixa temporada e os preços são acessíveis em todos os lugares. Se reservar agora, pode conseguir uma escapadela de fim de semana para dois por menos de 400€, incluindo passagem aérea. Para onde você pode ir? Vamos ver 4 destinos baratos e aconchegantes se você quiser gastar um pouco!

Espanha e Portugal, clima moderado e a um passo de casa

Porém, se procura uma cidade animada e com um clima mais moderado, escolha Sevilha. Os voos diretos são um pouco mais caros do que aqueles que incluem escala. Você pode aproveitar para nadar fora da temporada em Mazagon, a pouco mais de uma hora de carro. Um quarto de duas noites para duas pessoas na zona envolvente com vista mar custa menos de 200 euros.

Também se encontra em território espanhol, mas praticamente ao largo das Ilhas Canárias. Com preços quase inacessíveis no verão, o melhor é ir em outubro. Para dormir é preciso escolher a ilha, por isso os preços podem variar. Mas existem alguns alojamentos por pouco mais de 100€ em Antígua para duas noites para duas pessoas.

Vamos seguir para Portugal, mas fique na costa sul se quiser temperaturas em torno dos 26°C. Os destinos idílicos, Faro, Albufeira e Monte Gordo, situam-se quase na fronteira com Espanha. Também aqui os preços variam de uma instalação para outra, mas começam em menos de 100 euros.

Férias em outubro: se você quiser ir para países mais exóticos

Estamos em território tunisino, mas falamos sempre da ilha de Djerba. Esta maravilhosa ilha mediterrânica tem um clima ameno durante todo o ano. É por isso que nos últimos anos se tornou um destino muito popular fora de temporada. Não vai acreditar, mas uma estadia de duas noites num resort à beira-mar no primeiro fim de semana de outubro custa cerca de 150 euros.

Terminamos em Marrocos, que é um local muito turístico principalmente nesta época do ano. As temperaturas estão mais suportáveis ​​e ideais para curtir um pouquinho do verão fora de temporada. Fora de Marraquexe e Sharm El Sheikh, você pode ir para Kenitra se quiser economizar mais. Ao longo da costa você encontra resorts de 4 estrelas a preços incríveis.

Resumindo, é por isso que é melhor sair de férias em outubro, e é uma verdadeira delícia a não perder. Quer queira ir por uma semana ou dois dias, este é o período perfeito. Você nem precisa reservar voos de longo curso para visitar os pontos badalados, alguns deles estão localizados nas proximidades.

