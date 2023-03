Francesco Chiofalo está em apuros com Drusilla Gucci

Algumas horas atrás, Francesco Chiofalo confirmou a crise com Drusilla Gucci.

O ex-protagonista de Ilha da Tentação admitiu o quanto havia rumores por algumas semanas: as coisas com o ex-náufrago de L’Isola dei Famosi não corriam bem há vários meses e foi Gucci quem pediu uma pausa para reflexão. Os dois não mantêm mais contato e também afastaram a seguidora no Instagram.

Através de algumas histórias no Instagram, Francesco Chiofalo quis esclarecer sua situação emocional:

Cada vez recebo mais mensagens sobre Drusilla, como é que você não aparece mais nos stories, não nos vê mais juntos, praticamente não nos vemos mais. Há meses vimos pouco ou nada. Parece certo para mim, não que eu tenha que dar desculpas a ninguém, mas de qualquer maneira, muitas pessoas se apegaram ao nosso casal, então parece certo explicar como estão as coisas entre ela e eu. E para evitar mal-entendidos estúpidos e perguntas repetidas, vou explicar isso de uma vez por todas e esclarecer isso por um momento.

Infelizmente, já se passaram vários meses desde que as coisas entre Drusilla e eu não foram tão bem em termos de várias coisas. Digamos que você e eu não somos apenas esteticamente diferentes, mas na verdade somos muito diferentes como pessoas. Isso pode ser uma vantagem em certas ocasiões e, em outras, pode levar a um forte atrito. Nós brigamos recentemente, uma briga onde ela decidiu tirar de mim todas as coisas que ela tinha aqui. Não morávamos juntos mas depois de 2 anos juntos, ela tinha muitas coisas que deixou firme e levou também. Decidimos tirar um momento também para entender o quanto nos importamos um com o outro. É um momento em que não nos ouvimos. Isso nos ajuda a pensar melhor sobre muitas coisas. Talvez seja hora de partirmos ou voltarmos. Não nos escrevemos mais, também removemos o seguinte no Instagram. Sinto muito por esta situação. De minha parte, ainda estou apaixonado. A ideia de uma pausa para reflexão foi mais ideia minha do que dela. Obviamente, as coisas não estão mais funcionando bem em nosso relacionamento. Você não confia mais em mim. Perdi completamente a confiança dela, embora tenha repetido várias vezes que nunca a traí e sempre mostrei respeito. Se você não nos vê mais juntos, aqui está o porquê. Estamos tentando descobrir se devemos terminar ou voltar.