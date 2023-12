Espere para ganhar na primavera

Um novo reality show, inteiramente italiano, mas filmado no Médio Oriente. É uma nova iniciativa da Série A que em colaboração com a Starzplay (emissora…

Um novo reality show, inteiramente italiano, mas filmado no Médio Oriente. É uma nova iniciativa da Liga Italiana da Série A que, em colaboração com a Starzplay (emissora da região MENA), promoveu um novo reality show original, um reality show de talentos chamado “The Italian Dream”. É uma série que contará a história da procura dos melhores jovens talentos do futebol no Médio Oriente e Norte de África, e quem vencer terá a oportunidade de obter um contrato para a equipa Primavera de um dos clubes da Liga Italiana.

“O Sonho Italiano acompanhará durante 3 meses um grupo ambicioso, composto pelos jovens jogadores de futebol mais proeminentes e promissores da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Marrocos, enquanto competem através de uma série de eliminatórias para chegar à final, que será transmitido ao vivo em Abu Dhabi.” Em nota da federação, “a série, composta por seis episódios, não só mostrará as habilidades futebolísticas dos meninos, mas também contará suas histórias de sacrifício, esforço e ambições”.

Luigi De Siervo, CEO da Serie A, comentou: “Este projeto fortalece a parceria da Serie A com a STARZPLAY e introduz uma nova dimensão de cooperação com uma plataforma de conteúdo com curadoria que combina esportes e entretenimento para todo o público. região. Ao contar as histórias dos sonhos e ambições de um grupo de jovens talentos, “O Sonho Italiano” fortalecerá a relação cotidiana entre a Liga Italiana e os torcedores de futebol nesta parte do mundo onde mais de 50% do público está sob o controle. idade de 30 anos. . Acima de tudo, esta série representa o desejo da Serie A de investir nos talentos existentes na região e, em seguida, oferecer aos melhores jovens jogadores locais a oportunidade de crescer, aprender e mostrar as suas habilidades no Campeonato Italiano.

