Adeus Gianni Spiretti, história de fundo, nada pode ser feito

Gianni Spirti é conhecido por todos como comentarista de homem e mulher, mas poucas pessoas sabem disso antes que ele se envolva em outra coisa. No entanto, teve de desistir da antiga carreira devido a alguns problemas que revelou recentemente.

Gianni Sperti É aberto ao público e Ele disse muitas coisas sobre sua vida privadaComeçando com o motivo pelo qual ele largou o emprego que costumava fazer e depois falando sobre sua vida amorosa. O colunista queria fazer algumas observações sobre ele.

Deixe o colunista mostrar Parte disso poucos sabem, incrível para todos os seus seguidores. Sempre segue a sua vez homem e mulherliderado por María de Felipe, ficou conhecido hoje como uma parte de sua vida privada que deixou todos sem palavras.

Gianni Spirti: “Eles não têm coragem”

O homem é muitas vezes referido como gay não declarado. “Não gosto de rótulos e classificações sociais. Além disso, a sexualidade do ser humano, segundo meus valores, deve ser considerada privada, quer se trate de hétero ou gay. Então Mesmo se eu fosse, isso seria da minha contaDiscussões respondidas com tranquilidade.

Mas então, sua ex-mulher falou sobre o mesmo assunto muito certo, relata a relação de Sperti com Raz Dejan. No final da exposição sGianni e Raz se mostraram para mim da mesma forma: nenhum dos dois teve coragem de mostrar quem eramEles não tiveram coragem de ser eles mesmos, de mostrar sua verdadeira natureza. Eles são feitos da mesma substância. Por outro lado, eu nunca seria capaz de estar com alguém se não fosse onde eu queria estar. Não vejo por quê. Eles foram pessoas muito desonestas comigo e eu não quero mentir“.

Não está claro se ele está se referindo a uma possível relação entre os dois, embora a referência seja clara. Gianni Spirti nunca respondeu a estas declarações: Seu relacionamento com Raz Degan ainda está envolto em mistério.

antes de dar uma opinião, Sperti era um dançarino muito bom. Ele continuou a praticar esportes por um tempo e depois decidiu desistir de sua carreira. Recentemente, diante de questionamentos de seus seguidores, ele explicou os motivos que o levaram a fazê-lo. Diga adeus à dança.

“Comecei numa época em que a televisão italiana apresentava muitos programas com uma companhia de balé e fiz isso por muitos anos embora A carreira do dançarino é tão curta quanto a de um jogador de futebol.

Você pode decidir ficar neste setor com uma função diferente, mas tive a oportunidade de seguir um caminho diferente, mas muito interessante. Também fiz essa escolha porque tenho uma relação de amor e ódio com a dança. Amo dançar mas nunca gostei do ambiente competitivo que prevalece“.