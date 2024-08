“Nunca me senti deprimido. Ele apenas disse: ‘Eu errei em ir para lá’.

Gerardina Trovato Ela voltou a falar sobre o assunto, pois muitos pensavam que sua saída do mundo do entretenimento se devia à depressão, mas a cantora quis desmentir esses rumores durante entrevista ao site MowMag: «Nunca me senti deprimido. Digo isso honestamente. Até os deprimidos inventaram isso, não bastava a neurose obsessiva? Isso não é absolutamente verdade, não sei o que é e realmente espero nunca descobrir».





Trovato então falou sobre suas últimas aparições na televisão, lançando uma missão especial Bárbara Durso.









Perfuração em Barbara D’Urso





A última aparição de Gerardina Trovato na televisão remonta a 2020, em Ao vivo não é duroMas a memória é bastante amarga: «Esse foi um momento que eu gostaria de apagar, porque entrei nesse show para dizer outra coisa. Escrevi minha história em um livro e Bárbara não me deixou dizer uma palavra. Ela começou a falar tudo e quando chegou lá me fez dizer meia coisa… tudo bobagem atrás de bobagem. Foi tudo um monte de besteira acontecendo». A cantora então continuou sua raiva contra Barbara D’Urso: “Eu precisava dizer muito mais, coisas que vinham do meu coração. Em vez disso, foi banido».





Descobertas de Gerardina Trovato





A cantora tenta agora voltar aos holofotes e se aproximar da música, apesar das dificuldades pessoais e profissionais que enfrentou, incluindo problemas financeiros e mentais. A cantora disse que se sentiu abandonada pela indústria musical e viveu momentos de isolamento.





