O musical “Mamma Mia!” Chega a Portugal

Assim como o filme de 2008, o musical conta a engraçada história de mãe, filha e três aspirantes a pai em uma ilha paradisíaca grega, ao som de canções atemporais do ABBA.

Desde a sua estreia no West End de Londres, há mais de 25 anos, MAMMA MIA! Já conquistou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e é um fenômeno verdadeiramente internacional. Chegou a Portugal pela primeira vez em 2016 e regressa agora quase uma década depois.

Música e letra de “MAMMA MIA!” Escrito por Benny Andersson e Björn Ulvaeus, membros da banda sueca. O roteiro foi escrito por Katherine Johnson, dirigido por Phyllida Lloyd e coreografado por Anthony Van Laast. O design de produção é de Mark Thompson, a iluminação de Howard Harrison, o design de som de Andrew Bruce e Bobby Aitken e a direção musical, material adicional e arranjos de Martin Koch.

O show em Portugal será em inglês e legendado em português.

O musical será apresentado no Campo Pequeno (Lisboa) e no Coliseu do Porto de 20 a 25 de maio de 2025 e de 28 de maio a 1 de junho, respetivamente. Os ingressos estarão à venda no dia 7 de junho, às 10h. www.ticketline.sapo.pt.