Carlo Cracco, o ingrediente secreto para uma batata frita perfeita: misture esses dois ingredientes e ninguém faz

Chef Milano e ex-juiz de Master Chef Itália Carlo Cracco compartilha suas outras dicas essenciais de culinária. Como fazer uma batata frita perfeita segundo ele.

Agora são estações tão diferentes Cracóvia Aposentou-se de apresentar o programa de culinária por excelência no nosso país, ou a sua versão italiana, que também partilhou, desde a sua criação até ao seu lançamento, com a versão americana, The Restaurant Owner. Joe Bastianich. Obviamente estamos falando Master Chef Itália.

Aqui em todas as versões Diferentes concorrentes Eles se viam ocupados nos mais diversos campos Cozinhar em geralPrincipalmente em testes externos. Aqui muitas vezes, especialmente emO começo da temporadaQuando ainda havia muitos deles, pratos O que ela foi convidada a se preparar foi muito simplesgradualmente se torna mais Gourmet.

Carlos Craco No momento, parece que ele se afastou do reality show de culinária para se dedicar mais à sua atividade primária, ou seja, a atividade intimamente relacionada à culinária. Um homem tão bom contratante Na verdade, além de chef, atualmente tem Grande império E Muitos restaurantes Seguir em frente. mas Carlos Ele até reservou um tempo para compartilhar Uma jóia maravilhosa Com seus fãs.

Fritar nem sempre é fácil de fazer perfeito

Estamos agora falando sobre Fritar. A prova, francamente, não faltou nem concorrentes Chefe de cozinha. Muita gente já fica com água na boca só de pensar nisso, se for o caso Peixe frito mistoOu um ótimo Costeletas à milanesa para Orelha de elefante . Ou mesmo uma simples mistura de Purê de legumes Ou finalmente quem batatas fritas.

Sem deixar nem um delicioso e crocante tempurá japonês. Afinal, nem sempre é fácil torná-lo perfeito; Carlos A este respeito ele revela um pequeno segredo para revelar Crocante no ponto certo E muito delicioso. Em primeiro lugar, a primeira coisa é básica Misturaportanto ingredientes Quem irá compor e Seleção de óleo.

A batata frita perfeita segundo Carlo Cracco

De acordo com o que ele mencionou Cracóviamigalhas de pão para fritar O pão não precisa estar estragadomas sim Pão sanduíche Deixe isso para trás Misturador E então peneira. Nossa fritura será a próxima Mergulhado em ovos mexidos Ou em preciso. Eles serão usados ​​​​para massa 1 ovo, 4 colheres de sopa de farinha De sua escolha e. uma pitada de sal.

Despeje nele 300 ml de água com gás Misture até obter componente definitivamente homogêneo. Depois passamos as partes que serão fritas e mergulhamos no óleo de fritura, de preferência óleo de semente, não azeite. Se você preferir usar o último, funcionará Construídas em Com Dell Sérum para Manteiga clarificadaPara obter Fritura perfeita.