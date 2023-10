Sorteio Lotto e SuperNallotto, números vencedores hoje, 6 de outubro

Os números dos jogos Lotto, Superenalotto e 10eLotto são sorteados há anos todas as terças, quintas e sábados, a partir das 20h, e de julho a dezembro de 2023, foi lançado o quarto sorteio semanal, na sexta-feira, que arrecada fundos para a Emilia-Romagna residentes afectados pelas cheias de Maio. Além da Lotto e da Enalotto, foi organizado um sorteio adicional até ao final do ano em curso para todos os tipos de jogos ligados, nomeadamente 10eLotto, SuperStar e Simbolotto.

Administrada pelo Ministério da Economia e Finanças da Itália, a loteria é jogada apontando para um número, ou série de números, entre 1 e 90, em uma das dez rodas, com os nomes de algumas capitais regionais, bem como da roda nacional. . Você pode ganhar acertando ambos, três, quatro ou cinco, dependendo do tipo de jogo.

Linha da sorte 10eLotto

Um dos três tipos de 10eLotto também está associado ao sorteio da Loteria. Os 20 números retirados do 10eLotto correspondem aos dois primeiros números retirados de cada roda de lotaria, exceto para a Seleção Nacional. Caso haja números duplicados, o terceiro número é retirado a partir da primeira roda. O 10eLotto também permite que você jogue com números dourados e dourados duplos, uma opção à sua escolha que oferece a possibilidade de aumentar suas chances de ganhar: na verdade, você será recompensado se acertar um ou ambos os números dourados. Os 20 números vencedores do 10eLotto do último sorteio são:

6 – 15 – 30 – 34 – 37 – 38 – 43 – 45 – 49 – 50 – 53 – 55 – 61 – 62 – 66 – 72 – 73 – 80 – 82 – 90

Número dourado: 61

Ouro duplo: 61 – 15

Adicional: 2 – 4 – 14 – 16 – 23 – 27 – 40 – 46 – 51 – 57 – 58 – 60 – 75 – 79 – 89