Cláudio Zuliani | No bar de esportes

Indicadores positivos vêm chegando nos últimos três dias Copas europeias.

Milão é a nota dissonante

A única nota contraditória é o Milan, que não conseguiu marcar apesar do habitual Liao Você tenta interromper o jogo com dribles e cobras, que, ao contrário de um torneio, seus companheiros não conseguem terminar. Um empate sem gols em Dortmund e o grupo fica mais complicado. Os rossoneri devem somar nove pontos nas próximas quatro partidas contra Paris Saint-Germain, Borussia e Newcastle.

Inter sorri, mas perde

O outro lado do Canal de Milão sorri com mais uma vitória sobre o Benfica Maria Aquele que não brilha tanto quanto pode, e atrás dele estão seus companheiros. um time Inzaghi Ele vence por uma pequena margem, mas perde muitas chances com Lautaro Que claramente já está cansado de torneios de pôquer. O treinador lusitano queixa-se de que não foi atribuído um possível penálti à sua equipa (estava disposto) e o golo resultou de um trabalho questionável, mas do ponto de vista do jogo foi colocado em todas as estatísticas da partida.

os romanos

Os romanos fizeram bem em beber um pouco de caldo para sair da polêmica do torneio. lá Roma Intimidando o pequeno ServitaOitavo no Campeonato Suíço. Belotti Ele marca dois gols, mas leva os títulos Lukaku No toque delicioso que deu a vantagem ao time Giallorossi. Mo Ele reclama do primeiro tempo, descrevendo-o como péssimo: “Sem Dybala “Falta-nos qualidade.” Ele lembra a todos que o time deve vencer as partidas da copa porque é mais forte que o rival.

lá Lácio Enfrentaram a tarefa mais difícil e para vencer no Celtic Park recorreram ao sistema de campeão: o gol no final. Se apenas no primeiro dia Providel Para cabecear no último segundo e entrar nos livros de história dos Biancocelesti, desta vez ele pensa nisso Pedro Sempre na sua cabeça e Vou ver Voe no ranking mundial.

Atalanta vitoriosa

A Atalanta dominou um jogo muito complicado onde não esteve entre os azarões. No Sporting Lisboa, o líder Portugal, graças às poucas mudanças do treinador anfitrião, Gasperini Ele lapida seus títulos juvenis e vence graças aos gols dos italianos Scalvini

E Rogério.

Nápoles se rende

A partida do cartel entre Napoli e Real Madrid foi a distância entre o futebol italiano e o futebol espanhol. Apesar de um jogo disputado de forma aberta e restaurada com uma grande penalidade, os homens de Garcia tiveram de se render à equipa dos campeões, enquanto Bellingham fazia o mundo compreender porque é que os merengues gastaram um orçamento inteiro para o levar a Madrid.

Fiorentina sem continuidade

A fechar a noite está a Fiorentina, que nestes dias não consegue alcançar a continuidade que alcançou na temporada passada. A primeira parte foi “dada” aos húngaros do Ferencvaros, confirma italiano No final do jogo, porém, um ataque agressivo nos últimos 30 minutos levou a Viola ao empate que estava prestes a se tornar uma reviravolta emocionante. Há dois pontos de esperança no ranking do grupo. Não pode cometer mais erros nas próximas partidas.

