O fascinante e interessante Capricórnio: horóscopo de hoje, sexta-feira, 7 de outubro

Torre do Melro Hoje é sexta-feira 7 de outubro

Áries. 21/3 – 20/4

Se você está procurando um emprego, graças a Júpiter no signo, você pode receber ofertas ou propostas que combinam perfeitamente com você. Nesta atividade, com o comprador cuidando de você, você tem as cartas vencedoras em mãos. Aprenda a jogar bem!

boi. 21/4 – 20/5

A lua sextil Urano tornará o dia alegre. Você colocará seu parceiro no centro das atenções, perdoando longas ausências devido ao trabalho. Você quer aparecer? Você ficará satisfeito: o vestido lhe dará a oportunidade que você está esperando há tanto tempo.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Criar um ambiente tranquilo, calmo e protetor para o seu ente querido pode ser a melhor forma de demonstrar todo o seu amor. Se você permanecer em sua carreira… no banco, finalmente chegará a oportunidade certa para redimi-lo.

Câncer. 22/6 – 22/7

Com Vênus e Júpiter em quadratura, tente enfrentar as dificuldades abertamente e, se precisar, procure ajuda de um colega experiente. Na esfera emocional, não se deixe distrair por situações que não valem a pena pensar.

Leão. 23/7 – 23/8

Não conectado? Com aquele que você quer conquistar, você começará na quarta, mas terá que desistir. Não haverá afinação, não é controlado por uma haste. Não deixe que a fadiga e a preguiça afetem negativamente o sucesso relatado recentemente.

Bakr. 24/8 – 22/9

Com Mercúrio em trígono com Plutão, você também estará meticulosamente focado em detalhes até então negligenciados, e isso permitirá que você obtenha… uma jóia. Você está ao seu lado que, graças à sua inteligência e experiência, poderá lhe ensinar muitas coisas.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

A vida a dois, graças ao trânsito de Vênus no céu, o encherá de alegria. Com seu parceiro, você também sentirá a satisfação da simplicidade. Com esta linda flor, você terá a prova da autenticidade do sentimento que o une à sua cara metade.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Não negligencie aqueles que até agora provaram sua lealdade e valor, para perseguir os objetivos de curto prazo de um colaborador abrangente. Com o rancoroso Saturno de Aquário, não irrite aqueles que você ama com muitos medos e dúvidas.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Mesmo se você encontrar uma pessoa hostil ao seu lado, encontrará pontos de contato. Será uma maneira bem-sucedida de trabalhar de forma mais lucrativa. Delicie-se com uma viagem de compras, uma peça de roupa ou CDs e livros.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Mercúrio em Trini to Pluto o tornará especialmente fascinante e interessante. As pessoas ao seu redor serão atraídas por você como abelhas por mel. Com o sextil de Netuno, você será mais compassivo e altruísta. Ao dar aos outros, você também se sentirá melhor.

Aquário. 21/1 – 19/2

Você se distrairá e, mesmo que uma estratégia de negócios altamente eficaz seja necessária, você perderá. Você permanecerá indiferente às abordagens de alguém que não conseguirá atraí-lo, apesar das incríveis descobertas.

peixe. 20/2 – 20/3

Obrigado Lua em sextil com Urano, se hoje você quiser levar em mãos diferentes aspectos da sua vida para transformá-la, você terá sucesso total. Com o oposto de Marte, não é aconselhável viajar. Incidentes infelizes de todos os tipos podem ocorrer.

© Todos os direitos reservados