Hosteria il Grottino em Gualdo Cattaneo: as brasas, a cozinha e a magia do despertar de uma pequena vila italiana

A procura das matérias-primas, a atenção ao detalhe, o sorriso e o acolhimento feliz fazem de Gualdo Catteneo o destino perfeito para redescobrir uma pequena aldeia italiana e para quem tem fome de terrenos de qualidade. Recuando no tempo nas encostas das Montanhas Martini, é um pequeno tesouro de beleza, história e cultura. Hosteria il Grottino é uma jóia.

Estamos nas terras das fileiras SagrantinoE nos olivais Frantoio, Muriolu E a licino; Entre os bosques de cogumelos, trufas, carnes e caça; Estamos nos caminhos das tradições de talho, torta alto, ragu e leguminosas. Entre estas colinas de sabores, reina uma vila medieval. É o rio Gualdo Cattaneo, entre os vales da Úmbria e do Tiberino. O que você vê imediatamente é o castelo do século 15, chamado “Dei Borgia”.

Sempre disputada entre Foligno e Spoleto devido à sua localização estratégica e rica em antiguidades do passado, é o seu presente generoso que gostamos de dizer. Porque esta é uma bela história imbuída de um desejo de dar um novo futuro às aldeias italianas e revitalizar partes do território nacional.

Este conceito de vida é feito de Hospitalidade e restauração É o trabalho dos empresários romenos Giorgiana Guidi e Raffaele Tumaino, que restauraram e revitalizaram um edifício no centro histórico com quartos, salões, espaços de leitura, cheiro de brasa, culinária, pesquisa, sabores da Úmbria e degustação de hospitalidade.

A Hosteria e Residência Grottino é uma mansão requintada, um destino ideal para quem deseja se nutrir com proporções autênticas, acolhedoras e elegantes.

Giorgiana Ghedi e Rafael Tomaino

Louise Minrath

Enquanto os quartos dos primeiros andares são o resultado da renovação da antiga casa paroquial da igreja da vila, com vista para a praceta e para a torre sineira; No primeiro andar, a Hosteria apresenta aos hóspedes os sabores fortes da Umbria apresentados em um tom moderno.

pressione

Nenhum declínio na qualidade das matérias-primas. Não se comprometa com trivialidades. O menu está repleto de carnes refinadas, queijos, trufas, caça e produtos e carnes de quintas locais. Mas a verdadeira descoberta está na escolha da carne que eles incluem Suffolk cordeiro alla scotadito, fasona piemontesa, bife tomahawk, Uma seleção de Jolanda de Colò vaca prussiana Ela nasceu entre a Alemanha e a Polônia. Experimente as costelas marinadas com mel e mostarda cozidas em fogo baixo no vinho e finalizadas na grelha. La Manzetta também pode ser selecionada na versão Tagliata, Coberol, Costatta, Fiorentina; Descontos incríveis para compartilhar também Vaca Sturge – Manzetta envelhecida – Para quem ainda não está saturado de sabores e mármores. Todos grelhados brilhantemente com cozinha específica e (finalmente) respeitosos.

Especialista experiente, Damiano Morrissey navega pelos tempos e métodos de cozimento ideais, capazes de otimizar a qualidade das matérias-primas selecionadas e propostas. O amadurecimento também chega a 60/70 dias, a fim de torná-lo o mais macio possível.

cardápio

Vistas deslumbrantes, natureza intocada, produtos da terra no Km Zero, arquitetura histórica, cultura, tradição: é isso que uma vila italiana pode oferecer. Experimente uma vida na esteira da qualidade, longe de qualquer forma de estresse da cidade.

Aqui, o Restaurante Il Grottino oferece aos clientes uma experiência que combina a alegria da hospitalidade com uma gastronomia capaz de conquistar clientes e viajantes.

O interesse pela hospitalidade é exemplificado pelo sorriso da Diretora Louisa Minrath, que lidera a equipe do refeitório com frescura e juventude. Nos pratos do Chef Marco Miccucci, um perugia doc e sempre subscrito atrás do fogão, trazem à mesa uma cozinha dinâmica condensada em ovos estufados com trufas, ou dupla cozedura que fixa a maciez de um merengue salgado e protege o coração líquido de gemas de ovos da chuva de trufas negras. Contemporâneo, divertido e direto em seu diálogo com o paladar que joga bem na aclamada mistura de ovos e trufas.

Marco Micucci

Damiano Morrissey

Mikochi expressa sua criatividade em uma proposta que combina o conhecimento da tradição da Úmbria à mesa com o desejo de renovação. Assim a ementa é composta por pratos com sabores originais que vão desde Prato de salame de Torri Prado (na região de Giano del Umbria, especializada na criação de porcos em estado semi-selvagem) Torta de Batata com Creme de Parmesão e Trufa Negra Norcia; Entre os primeiros Maltagliati de farinha de trigo e cânhamo com javali vermelho; Mão Strangozzi com Molho de Carne Branca por Manzetta Prussiana Extra 30 meses; Canstrelli com cogumelos porcini, creme de cabra, chalota crocante e nozesque destaca a cooperação com a fábrica de massas La Spiga em Santa Maria degli Angeli e o desejo de construir uma rede entre produtores e empresas locais.

Entre os pratos principais Tons de porco com sagrantino e bacon crocante E uma citação xenófoba inesperada que surpreende: Coração de bacalhau à portuguesa, com pão panko, pérolas de manga e molho de iogurte. O peixe Jolanda De Colò é adoçado, seco e passado em ovos, farinha e flocos de panko. Pérolas de manga para doçura que contrasta com o sabor do bacalhau e a acidez de um molho de iogurte para limpar o paladar. As sobremesas da casa fecham: Tiramisù del Grottino e caixa de pastéis curtos, com pêra e canela em creme inglês quente.

O projeto

Georgiana e Raphael disse:

Este projeto nasceu como um desafio. Viemos de Roma e descobrimos em Gualdo Cattaneo um lugar encantador e lindo, porém, nenhuma atividade foi capaz de acolher e proporcionar um show de degustação de alto nível. Nosso objetivo é revitalizar esta maravilhosa vila, tornando-a um destino para uma noite de diversão para os visitantes locais e um lugar para se apaixonar pelos turistas. Fazemos com que os nossos clientes vivam uma experiência de beleza 360 graus, desde a estadia nos nossos quartos, passando pelos aperitivos, até ao jantar com sugestões da cozinha e grill. Queremos que a vida flua pelas ruelas desta pequena cidade de pérolas: por isso, às sextas e sábados também oferecemos animação musical, com jazz ao vivo, do qual Umbria é um favorito. Gualdo Cattaneo é uma vila maravilhosa para se viver e trabalhamos com o objetivo de torná-la conhecida: já nos primeiros períodos de atividade, apesar do contexto histórico, as respostas foram entusiásticas.

Vários ambientes recebem os hóspedes. No piso térreo há uma churrasqueira aberta e no exterior, no terraço há uma estrutura de cristal muito brilhante que torna confortável para jantar imerso no coração da Idade Média em todas as estações da vila. Na mesma praça, as segundas coberturas também permitem jantar em meio à beleza histórica e natural do local e curtir a festa do jazz ao ar livre. A residência nos andares superiores é composta por quatro quartos (dois duplos, um triplo e um quádruplo em dois níveis) que oferecem a possibilidade de ficar e experimentar dias de relaxamento onde o carro é esquecido e o relaxamento é obrigatório.

a loja

Não muito longe do templo e no coração da aldeia, ergue-se também fazer compras. Uma espécie de loja aberta onde você pode comprar todos os produtos usados ​​na cozinha do restaurante, de franquias locais a estrangeiras: as linhas Urbani Tartufi, as opções de azeites extra-virgens da Locci, massas e conservas Bertini são inevitáveis. , cereja preta de Trentino, geléia e compotas Morelli, uma ampla seleção de vinhos da Úmbria e não da Úmbria e, acima de tudo, Sagrantino, mas também bebidas espirituosas, licores e bebidas espirituosas.

Il Grottino – Hosteria e Residência

Praça Beato Ugolino, 5-06035 Gualdo Cattaneo (PG)

Tel: 0742 760228 – Cel. 344 Awad Abdul Majeed Awada 201304

Horário de funcionamento: Terça-feira – Quinta-feira 19:00-23,30; De sexta a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h30.

Segunda-feira fechado