Flavio Insinna se despede do legado: “Vocês foram minha família”

Flávio Incina Ela cumprimenta seus fãs ao vivo e nas redes sociaislegado Em Rai 1. Emoção, aplausos e postagem contendo sua despedida “Família Heirloom. Obrigado. Sem vocês isso não teria sido possível. Obrigado.”

Aliás, ontem à noite foi transmitido o último episódio do programa apresentado pelo Insinna, que segundo rumores que se sucedem e que se confirmarão por novos horários em julho, deverá ser substituído por Benu eu estudo. O apresentador comemorava seu 5.000º episódio em fevereiro, tendo herdado o game show de Carlo Conti, que substituiu o amigo. Fabrizio Friese faleceu em 2018.

O legado Insinna do amigo de Meloni, Pino Insegno.

27 de maio de 2023

No final do episódio, Ensina estendeu as saudações aos seus fãs. “Senhoras e senhores, quero agradecer – é um compromisso de alma e coração – Ray, todos que me quiseram, Panigay, nossos produtos. Aqui é onde cabem os aplausos. Obrigado a todos realmente. Você me vê, mas estamos mil aqui. Foi uma jornada excepcional também nesta temporada. Eu só gostaria de dizer a você Parece que mil anos atrás, a Copa do Mundo, as apostas mais curtas, você sempre esteve lá. A guerra, que ainda está lá, e você estava lá. Emergências de todos os tipos, sua generosidade e você sempre esteve lá. Agradeço a todos que tornaram o legado possível. Muito obrigado Seu legado é você, seu desejo de estar sempre aqui, faça chuva ou faça sol, encontrei aqui, pertencimento, amizade, querer brincar junto. Meu legado é aquela frase linda: ‘Flavio, mora na minha casa.’ Você mora no meu coração, eu estou na sua casa.’ Obrigado.”