A traição de homens e mulheres é muito séria

Notícias humildes associadas ao programa de namoro Homens e mulheres: os fãs estão desapontados com o que aconteceu, a traição é profunda e não sobrou nada.

É difícil para os fãs do programa de namoro italiano mais popular de todos os tempos compreender a notícia do acidente. obrigado pelo Maria Devilipique o conduz desde o início, e à habilidade Conselho Editorial No programa, os espectadores masculinos e femininos sempre ficavam felizes em ajudar no namoro geral e se alegravam quando alguns casais continuavam com o tempo.

Infelizmente desta vez o link para o programa homem e mulher Não é neste caso sinónimo de boas notícias: na verdade estamos a falar de uma traição confirmada pelo interessado, que levou a quebrar Aparentemente definitivo.

O infeliz protagonista de Truth é um ex-pretendente e tronista de homens e mulheres Júlia Cavaliade quem o público tanto gosta graças à sua armadura inicial derretida que exibe no flerte do tronista Lorenzo Riccardique preferiu outro pretendente.

que isso traição Logo de saída, o que obviamente não lhe trouxe muita sorte: Cavaglia também traída pelo namoradoque também ficou famosa graças a um programa de TV, especificamente um show de talentos.

A misteriosa Julia traidora

É um dos concorrentes Masterchef Itália 11é o programa que se desenrola num conjunto de provas onde os concorrentes devem mostrar os seus dotes artísticos e criativos na cozinha.

De fato, Julia Cavaglia foi ligada a Federico Chimery: os dois pareciam tão apaixonados, que Cavaglia se permitiu ajudá-lo a realizar seu sonho de um abrir um restaurante Em milão.

De golpes de aeroporto a golpes emocionais

Recentemente, Julia Cavaglia esteve no centro de uma tempestade na mídia por causa de sua reação à política de um CIA aérea: Os comissários de bordo se recusaram a deixá-la embarcar no avião porque o influenciador apareceu no portão alguns minutos atrasado. Julia Vídeo Visivelmente zangadose tornou difuso.

Era melhor ficar despreocupado ao se reportar à companhia aérea do que ter que trazer uma história ruim como a da infidelidade de um parceiro. Julia escreveu algumas linhas resumindo o que aconteceu: “Acabei de descobrir que meu namorado está me traindo. Então, sim, nós terminamos. Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o que aconteceu.”.