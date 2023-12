Daniele Persigani, palavras como facadas na despedida de Clerici do querido programa: “O último episódio…”

Ele usou palavras muito fortes para se despedir. Ele obviamente não estava pronto para deixá-la ir, mas não poderia fazer de outra forma.

2018 foi um ano muito importante para nós Antonella Clerici Por que Marcou o fim de uma era e o início de uma novapara. Esse ano realmente tinha que ser dito Adeus “Teste do Chef”Mas ela também deu à luz sua filha Myla.

Embora o programa continuasse normalmente sem ela, todos culparam sua ausência, principalmente alguns dos heróis. Entre eles está também o chef Daniele Persegani.

Ele era muito próximo de Antonella Clerici por isso quando o apresentador saiu da transmissão Ela queria compartilhar uma comovente mensagem de despedida dirigida a ela. Ele fez isso por meio de uma postagem em suas redes sociais que conseguiu emocionar a todos com suas palavras.

Todos sabiam da linda relação entre os dois, mas não achavam que ele gostava tanto deles. Na verdade, esta saudação não é simples, mas muito mais que isso. Uma verdadeira homenagem à mulher cuja presença teve um impacto importante no mundo da televisão.

Uma mensagem muito gentil

Foi emocionante para qualquer um ver Antonella Clerici liderando seu último episódio de Test Chef e foi assim para ela. Porém, os sentimentos foram mais fortes entre as pessoas que cooperaram com eles durante o experimento, principalmente entre Anna Morrone e Daniele Persegani..

São lindas palavras com as quais ele queria cumprimentá-la: “Foi exatamente no dia 1º de maio de 2012, vim preparar nhoque recheado tricolor por ocasião da minha quarta experiência em casa com os Azzurri para o Campeonato Europeu de Futebol de Cracóvia… E aqui estou hoje preparando um dos seus pratos favoritos do último episódio do programa que fiz Ao criá-lo.. Poderia escrever 10 páginas mas vou resumir tudo em uma palavra.. Obrigada Antonella Clerici.“

Fim de uma era

Há tanta doçura em suas palavras. Foi muito importante para o chef poder trabalhar com Antonella Clerici.

Ela é a mulher que Desempenha um papel muito importante no mundo da televisão italiano E com sua despedida Marcou o fim de uma era, composto por receitas e dicas de culinária. Mas felizmente, depois do “Teste do Chef” Ela está de volta para alegrar o dia de todos com seu “It's Always Midday”. Entre as personalidades participantes está também Daniele Persegani. Na verdade, seus caminhos nunca se separaram.