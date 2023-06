Mais de Mil Domingos “Panda a Pandino”

Os organizadores já o tinham percebido desde a noite de sábado, e o anúncio oficial chegou esta manhã: um sucesso extraordinário para a edição de 2023 do “Panda a Pandino”, que este ano já inscreveu mais de mil carros. Para ser preciso, os 1051 Fiat Pandas que encontraram um lugar no espaço exterior do Castello Visconteo e nas ruas laterais.

Pode-se dizer “Pandisti” de todo o mundo, considerando que, entre outras coisas, os fãs do icônico Fiat que comemora seu 40º aniversário vieram de toda a Itália, mas também de Portugal, Tunísia e outros. sites estrangeiros.

Iniciada em 2017 quase como um jogo de palavras, fácil e imediata, a ideia da Sociedade Pandino de Pandino liderada por Alessandro Baiocchi, que reúne nove pessoas que se dedicaram durante todo o ano à organização deste evento, chegou agora realmente números recordes, que também mostram Pandino, seu castelo e Cremasco ao mundo: em espiral Dos participantes, de 192 Pandas em 2017, para 365 em 2018, 695 em 2019 e 939 no ano passado, para o maior encontro internacional de Fiat Pandas e o “Bandisti”, que também foi visitado esta manhã pelo subcomissário Bruno Pagani.

Para o vereador Riccardo Vitari, que elogiou a administração do município de Bandino, é “um grande evento que fortalece o território” e que coloca o órgão regional diante da oportunidade de apoiar o evento também economicamente. O prefeito Piergiacomo Bonavente está satisfeito: “Já descarregamos de todo o mundo, para o maior encontro de pandas do mundo. Começamos ontem à tarde – comentários do prefeito – e apesar da falta de espaço devido às obras de restauração no castelo, demos as boas vindas a todos, ocupando as ruas do centro histórico e também a Via Bovis, bem como o espaço exterior disponível em redor do Castelo Visconti.

Do Vice-Presidente da Sociedade Pandino de Pandino, o agradecimento a todos os que colaboram nestes dias soalheiros e festivos: “Ontem à noite muita gente assistiu a eventos paralelos como o concerto com a presença de mais de 4 mil pessoas dancei até tarde” diz Francesco Pino feliz.

Muitas novidades nesta versão, em colaboração com a rádio web Lesa, a participação do Carmagheddon e depois muitos voluntários que se ocupam não só da arrumação dos carros, mas também da zona de refresco, sem esquecer de apoiar os muitos “pandisti” que passaram a noite em tendas. Até esta noite, pavilhões de cariz diferente, música, animação, animação e um espaço para crianças.

Ilario Grazioso

