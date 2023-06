The Beatles: Uma nova música será lançada, tudo o que você precisa saber

Nova música dos Beatles? É tudo verdade. Paul McCartney conseguiu dar uma última faixa para os fãs de Lennon.

Em 1994, a viúva de Lennon, Yoko Ono, presenteou McCartney com várias das gravações demo do falecido cantor e compositor. A fita incluía a canção de amor de Lennon “Now and Then”. Mas McCartney também disse que se preocupa com a forma como a IA será usada no futuro, dada a sua capacidade de realizar truques como substituir a voz de um cantor pela de outra pessoa. “É tudo meio assustador”, disse ela.

Do que ele está falando

McCartney diz que percebeu que a tecnologia poderia oferecer uma nova oportunidade de trabalhar com música depois de assistir Peter Jackson Revitalização de materiais de arquivo para VoltamSeu documentário sobre a banda.

Paul não forneceu detalhes sobre o que ele diz ser o último disco dos Beatles, prestes a ser lançado décadas depois de Lennon ser baleado e morto em dezembro de 1980.

ele é chamado “agora e depoisque é uma demo de uma música gravada por John Lennon em 1980. Foi gravada em fita cassete em um aparelho de som portátil Em sua casa em The Dakota, Nova York Um ano antes de sua morte em 9 de dezembro de 1980. Isso significa que “de vez em quando” Não é uma música dos Beatles, Pelo contrário, é uma música inacabada da carreira solo de John Lennon. Sua notoriedade se deve principalmente ao fato de ser possivelmente uma das últimas canções inéditas gravadas por John Lennon.

Nova música dos Beatles

Mais de quatro décadas após sua morte, John Lennon estava cantando novamente com os Beatles. Bem mais ou menos. Paul McCartney revela uma gravação inédita de “Now and Then” de Lennon Será publicado em 2023 Como uma espécie de música digital para A reunião dos Beatles. E embora uma demo dessa música exista desde 1980, a tecnologia de aprendizado de máquina será usada para criar uma nova versão da faixa como Nova música dos Beatles.

“Acabamos de terminar e será lançado este anoDisse o ex-colega de banda de Lennon, McCartney. Seria “o último álbum dos Beatles”.

Se você imaginar McCartney sentado em um teclado e dizendo uma bate-papo gpt‘, cantando a frase de John Lennon, ‘Não foi isso que aconteceu. em vez de, Materiais originais foram usados De uma gravação feita por Lennon antes de sua morte em 1980.

Eles conseguiram pegar a voz de John Lennon e torná-la pura por meio de inteligência artificial, para que pudessem mixar o disco.