Eurovisão 2024, Amedeo Mengi fora de controle: como Angelina Mango o esmaga

Um muito selvagem Amedeo Mengia pessoa que fez comentários contundentes sobreEurovisão 2024O evento de canto vencido pelos suíços Nemoorgulhosamente “não binário”.

Como mencionado anteriormente, o cantor e compositor italiano se deixou levar pelas redes sociais. Onde, objetivamente, eles atiraram muito bem. “Tentei acompanhar até o fim, mas não consegui”, disse ela, referindo-se ao Festival Eurovisão da Canção. E ainda: “Não foi um festival europeu; Foi Sodoma e Gomorra. Na verdade, uma suíça de saia venceu, e é o caso agora. música? nada. Muitas luzes, muitas cores, muitas fantasias. É música para ser vista, não ouvida. Teve até alguém que cantou completamente nu. Mas não era um continente cristão?”, pergunta retoricamente Amedeo Mengi.

Ele acrescenta de forma muito restritiva: “Vamos ser claros: definitivamente não sou um fanático. O fato da homossexualidade não tem efeito sobre mim, muito menos sobre quem se importa”. Quando um artista olha para essas coisas?No entanto, não precisa ser uma situação ideal para fazer o trabalho. Ou seja, para cantar as músicas, alguém tem que andar como aquele que cantou com o pênis para fora?”, acrescentou, ainda apontando para Nemo.

Leia também: Eurovisão, tumultos sociais: “a edição mais corrupta de sempre”, ranking

Mas o irreprimível Amedeo Mengi também o tirou dessa situação Angelina MangaRepresenta a Itália após vencer Sanremo 2024 com tedioso. “Ela ficou em sétimo lugar, eu acho, bem, Também me parece muito mais do que poderia ter sidoAssim, os elogios e a comparação com Rita Pavoni e depois outra crítica: “Mas La noia, che noi”, conclui sua história verídica Amedeo Mengi.