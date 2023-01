“Ela morreu, tire fotos” – Corriere.it

para Paula Dekarolis

A entrevista do Príncipe com o jornalista Tom Bradby por ocasião do lançamento de seu livro “Spear” (O Menor). A rivalidade com William e seu irmão soa violenta. E a possibilidade de reforma: “a bola está com eles”.

LONDRES – As mãos das pessoas estão molhadas, desconforto, culpa. Lembranças daquele dia em que o mundo de repente desabou ao seu redor: a dificuldade de encontrar uma plateia em um mar de flores, a impossibilidade de chorar. “Por que essas mãos molhadas? Então entendi que eram lágrimas.” Fotos do acidente de Paris contidas em arquivo: O “rosto e as mãos” de Diana são da mesma cor de seu cabelo loiro. “Eu pensei que era um sinal da vida após a morte, e então percebi Flashes de paparazzi foram. Quando ela morreu, eles fizeram uma foto».

Príncipe Harry Ele se despiu com o jornalista Tom Bradby em uma de suas entrevistas na TV para publicar sua autobiografia. trágico O desaparecimento da Sra. D. É um trauma que afetou profundamente a vida de Harry, já que o duque indica no livro

(menor O título italiano, Mondadori, está à venda a partir de terça-feira). A outra grande dificuldade é ser o segundo filho, reserva, alternativa. Se há sempre Rivalidade com Guilherme, Também houve muito carinho, o que tornou a pausa final particularmente dolorosa. Houve episódios violentos, tanto em 2019, quando William agarrou o irmão pelo pescoço e o empurrou para o chão, como em 2021, por ocasião do funeral do príncipe Philip. “Estou falando sobre a névoa vermelha que tive por muitos anos”, explicou Harry, referindo-se a Raiva e frustração que o consumiram por muito tempo. “Eu vi essa névoa rosa nele. Ele queria que eu batesse nele, mas eu escolhi não.” READ Elisa Eswardi, adeus à vovó Lucrezia no Instagram





Capa do livro “Corta, Menor”. Será publicado simultaneamente em todo o mundo em 10 de janeiro: na Itália, a edição em papel e digital é lançada pela Mondadori

O Bradby’s existe há cerca de 20 anos amigo selvagemncipe e admitiu que precisava deitar na cama depois de terminar o livro. Ele começou com uma pergunta que muitas pessoas podem fazer: Por quê? “Porque durante oito anos minha história foi contada por outras pessoas, muitas vezes distorcida e inventada. Se eu ainda fizesse parte desta instituição, não seria capaz de fazê-lo. Não pelo dinheiro, então?”O lema da família é nunca reclamar Nunca explique, na verdade apenas um slogan, há muitas reclamações e muitas explicações. Agora explico, falo, diretamente, não pelos jornais. Eu tenho tentado me comunicar por anos Claramente com minha família, mas não pude. Eles não acreditaram em mim, não é verdade, eles me responderam, você pode imaginar ».

O livro começa lembrando Naquela noite de agosto de 1997 Onde Carlo se sentou na cama e disse a ele que sua mãe havia sofrido um acidente de carro. “Eu rezei para que ele acrescentasse que estava bem”, mas nenhuma confirmação veio sobre quando O pai disse as palavras que Harry não queria ouvir. “Só agora, como pai, sinto tanta simpatia por ele, que posso entender quantas horas ele passou se perguntando como poderia nos contar esta notícia.” Harry também disse que por um tempo ele se convenceu de que sua mãe estava viva e que ele encenou o acidente para escapar dos jornais. Como resultado do choque. a detecção de cocaína E no primeiro encontro sexual, mas também sobre os afetos da família, a relação lúdica e espirituosa com a avó da Rainha, e o amor do pai e da família. “Eu sempre o amarei”, afirmou, acrescentando que o pai não está pronto para ficar sozinho com o pai. READ Bárbara D'Urso adeus aos shows, reação após ver os horários da Mediaset

“Uma noite Durante o jantar em Highgrove Contei-lhe tudo o que tinha passado e ele abaixou a cabeça e disse em voz baixa que provavelmente era culpa dele e que deveria me dar a ajuda de que eu precisava. Harry deixou claro que não foi culpa dele, mas agradeço o pedido de desculpas. Harry e William imploraram ao pai para não se casar com CamillaHarry especificou, mas eles queriam que ele fosse feliz: “Eles estavam juntos e ainda estão.” Por outro lado, Carlo fala com Harry sobre se casar com Meghan: “Ele não tentou dissuadi-lo, mas tinha algumas reservas.” Mas para William e Kate, Megan não era legal já no começo. “Meg é durona”, repetiu William. “Trate mal os funcionários.” Harry diz que algum diaO escritório do irmão começou a espalhar informações e julgamentos negativos Sobre Harry e Meghan. Foi o que aconteceu entre Charles e Diana na época da separação, e William e Harry, dois meninos, prometeram que as coisas nunca seriam assim entre eles. Quanto ao futuro, o duque de Sussex especificou que continua esperançoso de uma reconciliação. Se ele ainda não decidiu se vai à coroação de seu pai, gostaria de consertar as relações com Charles e William. ‘A bola está na quadra deles’iniciar.