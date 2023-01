Hayat, Amr Collection torna-se um grupo abrangente

Hyatt Hotels Corporation Grupo Amr foi renomeado como Pacote abrangente Mais de 20 resorts europeus desta marca estão integrados em programa de fidelidade.

Após o lançamento da coleção completa em maio de 2022, convidados e membros terão ainda mais resorts com tudo incluído para escolher nas Américas e na Europa, com a expectativa de que mais resorts europeus com tudo incluído se juntem ao Hyatt World em breve.

“Desde a aquisição do Apple Leisure Group em 2021, temos considerado Marcas AMR Collection na Inclusive Collection e World of Hyatt no programa de fidelidade” Erica Doen, vice-presidente sênior de marketing e comunicações, coleção exclusiva, Hyatt -. Agora, todas as marcas que antes faziam parte do Grupo AMR passarão para o guarda-chuva Inclusive Collection, juntamente com Hyatt Ziva e Hyatt Zilara.

Carteira Nove marcas abrangentes globais da Hyatt Inclui Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoetery Wellness Resorts & Spa, Secrets Spas & Resorts, Lazy Resorts & Spas, Dreams Spas & Resorts, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Aloa Hotels & Resorts e Sunscape Resorts & Spa.

gasoduto europeu

Cinco resorts premium com tudo incluído em destinos búlgaros Mar Negro, Sunny Beach e Obzortem inauguração prevista para 2023 e 2024. As instalações abrigarão as marcas Secrets Resorts & Resorts, Dreams Resorts & Resorts, Breathless Resorts & Spas e Aloa Hotels & Resorts Ele trará a experiência geral da marca para a Europa Oriental.

o primeiro Dreams Resort & Spa na ilha portuguesa de Porto Santo, Madeiraaumentará a presença europeia da marca e oferecerá mais de 10 restaurantes à la carte, sete bares, serviço de quarto 24 horas, atividades diárias, entretenimento noturno e muito mais após a abertura em 2024.