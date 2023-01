“Resolvi fazer”, a vida virou de cabeça para baixo? – Diariamente grátis

Michelle Hunziker vire a página. A apresentadora decidiu tirar um tempo para si mesma. Depois de voltar das férias nas montanhas, em Alta Badia, Hunziker teve que lidar com o dia a dia. Ela disse nas redes sociais se mostrando no banheiro, sem maquiagem e com em um roupão. A emissora suíça estava realmente pronta com uma esfoliação caseira pré-banho e creme corporal.

E de novo: “Ano novo, células novas e pele muito radiante.” Colocando-se no fogão, Hunziker se imortalizou ao fazer caldo de legumes para a padaria de suas filhas. Enquanto isso, a história parece ser oficialmente uma coisa do passado. Tommaso Trussardi. Falou-se de uma proximidade e que passar férias juntos em Alta Badia fez os fãs sonharem.

No entanto, os dois negaram: haveria apenas uma grande amizade entre eles. Igualmente incerto é o retorno do apresentador à televisão. De facto, não se sabe se a Hunziker ou a Mediaset nos vão surpreender. No momento, seu único show feminino foi adiado. Mas nada oficial ainda.