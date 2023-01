Alerta Pai | Há um jogo do qual você simplesmente não pode fugir

Embora não seja uma informação que todos conheçam e que muitas vezes seja intencionalmente ignorada, é sempre necessário relembrá-laE a vantagem que os videogames têm E cujo conhecimento pode levar a muito menos problemas com aqueles apreensivos sobre o mundo do entretenimento de videogame.

De fato, todo videogame, além de ser classificado como gênero, o que permite que jogadores experientes se orientem imediatamente para o que gostam, contém classificação etária. Na verdade, existem os chamados Informações do jogo pan-europeu Ou simplesmente mais PEGI.

O PEGI é um sistema Classificação usando uma escala de idade. Esta ferramenta funciona para praticamente qualquer coisa terras europeias. A exceção é Portugal, cuja legislação atual está em desacordo com os padrões europeus. A Finlândia teve um problema semelhante, mas graças à intervenção regulatória, em 2007 adotou o mesmo sistema do resto da Europa.

No entanto, o do PEGI Um sinal de que nem todos o respeitam: Quantas vezes vemos reclamações que poderiam ser evitadas se apenas fosse dada atenção a este parâmetro visível e óbvio na capa de cada jogo Comprador? Já deve ter ocorrido a todos, quando pequenos, jogar videogames inadequados para a idade e, talvez por isso mesmo, se divertiram mais.

Apenas pense nisso GTAuma das sagas mais famosas do mundo dos games: Classificação 18+, repleta de violência física e psicológica, armas, drogas, prostituição e, apesar de tudo isso, é inacreditável o número de menores que a praticaram. Segundo dados publicados pela SNC, 70% das crianças americanas jogaram pelo menos um título da Saga.

Como funciona o PEGI?

símbolo PEGI

Nosso sistema PEGIem 5 tipos de classificação, Com base em vários critérios de avaliação, de forma a orientar pais e filhos para uma compra informada. As cinco classificações são:

3 Refere-se a um material específico recomendado a Qualquer faixa etária . Os personagens do jogo serão em sua maioria caricaturais e irrealistas. Eles podem ser mais realistas em determinados contextos, como a reprodução mais próxima possível de atletas a simuladores esportivos, como fifa . A violência muitas vezes está ausente ou, se está presente, de forma muito branda.

Refere-se a um material específico recomendado a . Os personagens do jogo serão em sua maioria caricaturais e irrealistas. Eles podem ser mais realistas em determinados contextos, como a reprodução mais próxima possível de atletas a simuladores esportivos, como . A violência muitas vezes está ausente ou, se está presente, de forma muito branda. 7 : O argumento dado para a primeira categoria está quase completamente correto, mas eu Começou a haver restrições Desde então, os jogos com esta classificação podem conter sons ou imagens de desenho animado ou fantasia que podem induzir uma sensação de medo no jogador. Nudez parcial e linguagem chula às vezes são encontradas lá. Um exemplo de PEGI 7 é Bandicoot Crash Ou alguns títulos épicos A lenda de Zelda.

: O argumento dado para a primeira categoria está quase completamente correto, mas eu Desde então, os jogos com esta classificação podem conter sons ou imagens de desenho animado ou fantasia que podem induzir uma sensação de medo no jogador. Nudez parcial e linguagem chula às vezes são encontradas lá. Um exemplo de PEGI 7 é Ou alguns títulos épicos 12 Principalmente indica Jogos de fantasia ou não, mais maduros Como temas e imagens. Os personagens estão mais próximos de humanos reais e há nudez parcial e palavrões, embora em menor grau. Não faltam insinuações e piadas sexuais. Entre eles encontramos jogos como Fortnite ou Tekken.

Principalmente indica Como temas e imagens. Os personagens estão mais próximos de humanos reais e há nudez parcial e palavrões, embora em menor grau. Não faltam insinuações e piadas sexuais. Entre eles encontramos jogos como 16 jogos adequados Principalmente para adolescentes . Apresenta personagens reais e se passa em um cenário de fantasia ou comum. A violência é mais realista e eles têm muito menos restrições à nudez e linguagem obscena. Entre eles, citamos jogos como Fantasia final ou Horizonte: Zero Dawn .

jogos adequados . Apresenta personagens reais e se passa em um cenário de fantasia ou comum. A violência é mais realista e eles têm muito menos restrições à nudez e linguagem obscena. Entre eles, citamos jogos como ou . 18: Brinquedos Adequado apenas para adultos Com cenas de violência altamente detalhadas e realistas, imagens e sons capazes de alterar o estado psicológico da pessoa causando medo ou angústia. Entre eles, mencionamos precisamente Grand Theft Auto (GTA) ou Deus da guerra.

Introdução e menor

Controle dos pais

fortnite É um dos videogames mais famosos e populares dos últimos anos. Entre as fileiras de jogadores podem ser contados pessoas de qualquer idade, Isso resultou no título se tornando um fenômeno global como raramente acontecia antes para outros títulos.

time fortnite, Depois de receber várias reclamações sobre isso muitos menores jogando sem restrições, Ele tomou uma decisão muito importante e, de certa forma, muito impopular.

O famoso time de jogo jogos épicos na verdade eu decidi isso Banir jogadores que não provarem que são maiores de 18 anos de suas contas. Na verdade, os jogadores terão que responder a uma pergunta única sobre sua idade e, se forem menores de idade, serão banidos.

Existem maneiras de continuar jogando. Depois de declarar que você é menor de idade, você precisará enviar uma entrada no Fortnite Um endereço de e-mail pertencente a um dos pais ou responsável legal, para que possam conceder permissão para jogar. Além disso, você precisará Ativar controle dos pais à beira do perigo.

Além disso, se você for menor de 18 anos, as configurações padrão para o O bate-papo por voz será definido como “Nenhum” Os detalhes do seu perfil serão exibidos automaticamente escondido aos olhos de todos. Além disso, o filtro de linguagem madura estará ativo.

E também não será fácil ficar esperto: se algum desses parâmetros for alterado, a equipe da Epic os submeterá. Um e-mail para o pai ou responsável designadopara alertar sobre a mudança.

Por fim, deixamos uma ligação da galera para os futuros gamers: Jogue com responsabilidade e deixe seus filhos brincarem com responsabilidade.