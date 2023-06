«Com Franco Ubini roubou casais e foi imediatamente nosso filho Francesco. Não vou me casar com Fabio Adami »- Corriere.it

A pista foi alvo.

 «Enzo Trapani estava lá marcando Não pare, com Verdoni, Cats, Troisi. Eu queria chamar a atenção. Jerry Calla me chamou de “bagunça” do grupo. Ele pegou meu número, me cortejou, o que não foi um grande elogio porque ele estava flertando com todo mundo. A verdade é que não dei pra ninguém, só fui uma pessoa muito boa allumeuse, físico andrógino, bunda brasileira, 1,76m de altura, loira, imitando Delilah de lazaro, havia uma multidão de homens atrás de mim. Eles me perguntaram: o que há de errado com você querida? Os atraiu e depois fugiu ».

Jerry Não, sim Franco Obene.

«Depois de um passeio noturno pelas ruas de Turim, Franco me convidou para passar o fim de semana na Romênia. Fui com um amigo que ficou imediatamente noivo de Jerry. Ele estava ocupado, deixou o outro e fez o papel de marido de um ladrão, apesar do desejo dos maridos de roubar. Apaixonámo-nos logo e era o Francesco »(Jr).

No jardim de infância com as freiras com o bebê Marco Travaglio.

“Você me perturbou: você passou vestido de branco e me banhou com poças.”

Imediatamente lindo.

“Aos dez anos eu parecia uma ninfa, para minha mãe eu parecia a Vênus de Botticelli.”

Apaixonada por Baglioni.

E quem não foi? Construí um clube de fiéis de Claudio, a caixa de correio ficou entupida de cartas e papai teve um colapso nervoso. Somos amigos, o primeiro show que vi foi com o Fábio ».

Uma pequena participação em “Sapore di Mare” por fanzinas.

Uma pequena participação em "Sapore di Mare" por fanzinas.

• Uma aparição breve, mas icônica, na famosa cena final. Na vida você precisa de talento Mas também sorte."

Ela queria ser cantora e não desistiu, mesmo que seu namorado Cristiano Malgoglio a criticasse tapando seus ouvidos com “Conto e qual”.

a?? mordaça entre nós. Não sou mau performer, sei emocionar, se tivesse estudado já o teria feito. Como atriz, posso fazer melhor. Pierce Brosnan me queria tanto 007 olho dourado, Mas eu não queria estudar inglês, queria aproveitar a vida, Pepe Cacheto ainda está chorando. Não tive mais oportunidades como esta.”

Quando ele cantou “Etienne” (La Piscina, Raitre, 1991), foi imediatamente uma paródia feroz.

“Eu admito que fui horrível lá fora.”

Nascia a “barbárie”.

Você era um desleixado sexy. Idéia sobre Angelo Guglielmi que me amava. Os intelectuais sempre me amaram.”

Cadeira Galagool.

«Não percebo muito de futebol, mas conheço a televisão. Não caiu, a classe não é água.

Os jogadores apreciam.

“Muitos tentaram, apenas um conseguiu, pare.”

E Maradona?

“Eu não era o tipo dele, ele apenas gostava mais deles… Simples. Generoso, avassalador, que noites com ele e Gianni Min ».

Eles enviaram seus caminhões de presentes.

• Carros e joias até príncipes. Ele me chamava de Gianni Agnelli, educado e discreto. Mas eu sempre gosto de desdenhar os ricos. Só tive relações com homens que me atraíram, questionáveis ​​talvez, mas Não que fossem de alguma utilidade para mim.

Sanremo com Bodo, Milli Carlucci e Brigitte Nielsen.

• Minha dedicação. Pippo me deu uma grande chance, mas no ano seguinte, Al depois do feriadoLá, ele não me queria, ele me tratou terrivelmente. Como Henrique VIII, que se casou primeiro e depois a trancou na prisão.

Mesmo com Boncompagni, briga na segunda versão de “Macau” (Rai2, 1998): fora episódio após episódio.

â € Como uma criança mimada, Gianni está cansado de seu jogo. Isso me incomoda: ele não me incriminou, ele usou as luzes erradas."

Por que eles a trataram assim?

«Foi fácil trabalhar com Baudo e Boncompagni, duas feras talentosas e muito profissionais. Menos nas relações pessoais. Não sou de discutir, eu me uno. Mas os colegas homens não estendem o tapete vermelho para você, você sempre tem que estar um passo atrás, eles têm medo de serem sobrecarregados. para Telegatti Fui muito parcial com o Corrado – disseram-me: “Ele não te deixa abrir a boca” – e no final fui eu que não o deixei falar ».

Ela frequentemente se cruzava com Valeria Marini. amigo ou não?

«Amo muito a Valéria, somos diferentes, mas simbólicas, ela é brincalhona, terna e carinhosa. Ele nunca foi visto como um competidor. O verdadeiro mal é o falso bem.”

Ele não filmou “Così fan tutte”, mas aceitou “Il Macellaio”.

«O professor Tinto Brass era tão radical que eu tinha um filho pequeno. A outra era do autor, talvez enfadonha, não vulgar, mas no contrato eu proibia close-ups ».

Estevão Bonaga.

“Muito inteligente, um gênio muito inteligente.”

Cristóvão Lambert.

“Narcisista carinhoso.”

Giuseppe Lanza de Scalea.

“Melhor amigo, um verdadeiro príncipe.”

Cristiano D André.

“Frágil, maravilhoso, irmão.”

“Coxa longa à esquerda” era o nome de guerra.

• A coxa permanece e a esquerda não. Excelente, estou orgulhoso dele.”

E esse rai “milloniano”?

 "Assim que novas ofertas chegaram, a minha abriu eu não sou uma senhora, a partir de 29 de junho, cinco noites em horário nobre na Rai2. Bem, talvez todo esse fanatismo simplesmente não exista. Afinal, quem nunca sonhou em ser um Dragão Rainha? Quanto a mim, não serei mais uma dama.

Super paparazzi.

«Quando nos filmaram pela primeira vez em minha casa, comecei a chorar: 'Se você for embora agora, eu te entendo.' Ele me abraçou: "Não vou a lugar nenhum" ».