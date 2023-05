Malásia em Milão: evento com Yovit conta a história do destino

a Aconteceu Milano para dizer o destino com ofertasmomentos de entretenimento E Prêmios para os participantes. Eles estão planejando isso para 30 de maio Turismo na Malásia E passas de uva.

O evento, voltado para o público consumidor, será realizado noHotel Berna Na Nabo Torriani 18, a partir das 19h45.

Sempre foi nosso principal objetivo levar o consumidor-alvo a um conhecimento profundo da Malásia. A partir de agora, nosso compromisso será trabalhar para que os italianos adorem cada vez mais, e estamos convencidos de que o apoio de um grande grupo como o Uvet, pelo qual agradecemos, pode ser fundamental nessa jornada. Mohamed Libera Lee Hanif, Diretor de Turismo Malásia Paris E Responsável pelos mercados de Itália, Espanha e Portugal.

“A colaboração entre o Uvet Group e a Tourism Malaysia abrange todas as nossas atividades. eu amo o mundo, o nosso operador turístico à medida, desenvolvemos roteiros fantásticos para diferentes objetivos do cliente, com a nossa distribuição vamos também envolver o consumidor final com várias iniciativas, incluindo uma noite inteiramente dedicada ao país. Com o entusiasmo do turismo na Malásia, será um verdadeiro prazer poder aprimorar o conhecimento e as características do destino”. Stefano Colombo, chefe de distribuição do Uvet Group.

A colaboração entre o Malaysian Tourism Board e o grupo italiano também possibilitou a distribuição de A dem para o banco de dados Uvet com Três pacotes especiais Eu amo o mundo.