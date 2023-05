Marco Mengoni: “Uma perspectiva para filtrar emoções e música”

Não há prisma na capa, mas uma luz recortada em arco-íris, no rosto de Marco Mengoni. É impossível não pensar em uma das capas mais famosas (mais icônicas?) da história do rock: “The Dark Side of the Moon”. Os graus de separação entre Marco Mengoni e Pink Floyd são menores do que se poderia supor: “Escolhi o título independentemente da memória do álbum”, disse o cantor, que, por ocasião do Eurovision, mostrou uma banda que usa a noite dormir. : “Espero que você traga sorte.”





Deu certo: “Tenho que comprar outro”, brinca Marco Mengoni: o Eurovision correu bem, o terceiro álbum em menos de dois anos está pronto, a trilogia está encerrada. Depois de “Terra” e “Pele”, foi a vez de “Prisma”. Não é o álbum no site deles O lado obscuro, mas é um álbum que combina introspecção com uma atmosfera “apertada”. Prism é um filtro de emoções e música: “Este é um disco com mais atenção à dimensão rítmica, e também já brinquei com a minha voz filtrando o som com plug-ins, para funcionar como um prisma para a minha voz”. Mas também é “um álbum em que fico um pouco irritado: porque não sei dizer não, porque gostaria de um mundo diferente, porque as pessoas não se conectam totalmente. Pensei, vivi e escrevi este álbum analisar estados de espírito e comportamentos, desde os mais físicos ou irracionais, mas também dos habituais e conhecidos, procurando mostrar uma visão filtrada daquilo que a natureza humana me tem mostrado.

O fim da trilogia

A trilogia conclui com pouco menos de dois anos de “Matéria (Terra) e um de “Matéria (Pele)”. ” ele brinca. “Quando você está fazendo uma gravação única que é algo que você pode desligar, você leva um tempo para pensar. Neste caso, houve coisas que queria dizer que não caberiam num só álbum.” Um trabalho tão intenso “é uma análise constante de si e dos outros, sem interrupção. Essa persistência leva à fadiga”, diz ele.





Construindo os primeiros estádios em 2022, a vitória em Sanremo em 2023, depois o Eurovision, depois outros estádios neste verão e uma turnê europeia pelas arenas e arenas no outono. Ele sorri: “Ainda não sei falar e dizer frases significativas.” “Tenho sorte, faço coisas muito legais… Mas para o próximo cara que me disser: ‘Você canta de qualquer maneira’, primeiro o abraço – nem sempre com violência – e depois o queimo com um olhar. É uma emoção trabalho, e não é fácil de administrar.” , diz.

“Faz um ano que não tenho uma vida pessoal, porque quando você chega em casa quer tirar um momento para si, estar lá e ficar longe de tudo. Procuro acompanhar tudo na linha de frente, que é um grande trabalho. Eu me diverti muito, não esperava o que aconteceu em Sanremo, nem a recepção do Eurovision: estudei muito inglês para me divertir. De um a 10 estou satisfeito 100”.

Colaboração, de Calcutá a Elodie e Ernia

Além de “Due vite” – que abre o disco na versão Sanremo, há várias apresentações. O primeiro é o novo single “Pazza Musica”, com a participação de Elodie, que é meio que um bordão sem ter as características clássicas: “Estamos um pouco na contramão, não marcamos ritmos latino-americanos. Elo é simpático, nós compartilhar algumas preocupações e preocupações: esperemos que ela faça música para se livrar”, explica ela.





depois Ernia, com quem Mengoni faz um dueto em “Everybody’s Afraid”; Trazendo de volta o belo rapper em “Pride Flowers”, “Ele é um amigo, escreveu um dos álbuns mais bonitos dos últimos 10 anos”, diz Mengoni. “A música nasceu completamente como uma obra de arte”, explica ele – tanto que existe em versão dupla, também “solo”. “É uma música muito apertada, porque minha voz se inclina para a melodia e eu queria ouvir como o rapper interpreta. Então ele escreveu uma parte muito melódica e nos demos muito bem.”

Entre as colaborações compostas está a canção de assinatura de Calcutta “Due Nuvoli” (na qual ele também toca baixo e guitarra): “É a peça que mais me traz alegria, você realmente se sente como uma nuvem: o contrapeso ao outro é mais introspectivo .”





Há novamente Fabio Ilacqua, co-signatário de “Cursed Earth”, inspirado em um livro do filósofo Frantz Fanon: “Com Fabio nos completamos, como em um quebra-cabeça, ele é uma das pessoas dessa obra que mais gosto do na maioria, ele é como um mentor para mim e acho que ele acredita Que de mim, embora eu seja mais jovem e leia menos livros Ele consegue ordenar meus pensamentos melhor do que eu: externamente ele sempre se apega a um certo tipo de música, mas depois ele fica me empolgo com as coisas que o faço ouvir.

redondo, futuro

Próximos movimentos? A turnê: começa do zero em 17 de junho em Bibione, depois estádios em Pádua, Salerno, Bari, Bolonha, Turim, de volta a San Siro e termina no Circus Maximus em 15 de julho, depois no outono na Europa, começando em Barcelona. 18 de outubro. “A turnê faz parte do mesmo projeto, mas vai mudar e mudar, tanto pelo Prisma quanto porque eu queria mudar o lineup mesmo assim”, explica Mengoni. Depois uma viagem, ou melhor, morar um pouco no exterior: “Estou bem em Milão, mas preciso respirar mais ar. O Eurovision me garantiu o quanto gosto de ter esses contatos, conversar com todo mundo. Você abre muito a cabeça “