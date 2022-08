John Leguizamo criticou escolha de James Franco por Fidel Castro

John Leguizamo criticou o fato de James Franco interpretar Fidel Castro. O ator colombiano é um dos atores mais queridos de Hollywood, tendo aparecido em mais de uma centena de filmes e séries de televisão ao longo de sua carreira de uma década. Ele ganhou um Emmy Award por John Leguizamo: Freak em 1999, mas foi indicado a três outros Emmys, incluindo seus papéis em Waco de 2018 e When They See Us de 2019. Entre outros projetos notáveis ​​em que ele apareceu estão To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Neumar Moulin Rouge! E o mais recente filme de animação da Disney Encanto, no qual ele interpreta o papel de Bruno, papel pelo qual é mais conhecido pelo sucesso No. 1 “Não vamos falar de Bruno.”

O projeto que o enfureceu é Alina de Cuba, dirigido por Miguel Bardem a partir de um roteiro de Nilo Cruz baseado na história verídica da filha ilegítima de Fidel Castro, Alina Fernandez, interpretada por Ana Villavini. O filme, que acompanha sua trajetória após ser exilado de Cuba e se tornar um dos críticos mais extrovertidos do líder, recentemente dirigiu Mia Maestro como a mãe de Alina, Nati Revuelta, ao lado de Franco como Castro. A escolha de Franco, descendente de portugueses, suecos e judeus russos, levantou as dificuldades enfrentadas por muitas pessoas na sociedade latino-americana e não só. Até agora, o indicado ao Oscar de 127 Horas não comentou a reação.

No Instagram, Leguizamo fez uma captura de tela do anúncio do prazo e compartilhou seus pensamentos sobre o envio. Ele simplesmente perguntou: “Como isso ainda está acontecendo?” Hollywood é criticada por plagiar romances latinos e excluir artistas latinos. Ele também criticou o fato de que seria difícil contar a história de Fidel Castro sem ampliá-la. “Não tenho problema com Franco, mas ele não é latino!”, concluiu. Confira o post de Leguizamo abaixo:

A frustração de Leguizamo decorre do fato de que artistas e histórias latinos têm sido historicamente sub-representados em Hollywood. Esse problema era tão endêmico que o próprio Leguizamo não conseguiu entrar na indústria até conseguir o papel do famoso personagem italiano Luigi em Super Mario Bros. , porque fora isso havia muito poucos papéis para o ator latino. Embora o progresso tenha sido feito lentamente ao longo dos anos, o fato de um ator não latino estar sendo escolhido para um papel latino ainda é claramente perturbador.

Não está claro se o argumento feito por John Leguizamo e outras vozes da indústria será bem recebido pelos cineastas. Franco, apesar de seu histórico, esteve envolvido em alegações de má conduta sexual, então os produtores provavelmente não abordariam o retrato do filme de uma perspectiva de justiça social. Eles podem ver a controvérsia como uma maneira de obter mais olhos no projeto, em vez de um problema que precisa ser resolvido, mas só o tempo dirá.

