Você se lembra de Annamaria Laino e Antonio Martello? Do tolo na ilha da tentação à grande alegria: o que aconteceu com eles

Annamaria e Antonio participaram da Ilha da Tentação. Você se lembra do tiroteio hilário?

Este ano todos sentimos falta dos vídeos de pinnettu e Filippo Bisciglia que com seu rosto infeliz alerta os participantes sobre a obtenção de vídeos de seus amigos. Infelizmente, Fascino não produziu o remake de Temptation Island, então tudo o que resta é lembrar os antigos participantes que nos mantiveram em temporadas anteriores nos meses quentes de verão. Entre os casais que ficaram noivos há alguns anos, é impossível não mencionar Annamaria e Antonio porque eram dois dos casais mais seguidos. As chamas de compará-los eram realmente engraçadas. Eles ainda estão noivos hoje? Neste artigo vamos relembrar não só a história deles, mas também vamos revelar qual é o relacionamento deles hoje.

Annamaria e Antonio, um dos casais mais “divertidos” da Ilha da Tentação 2020. Veja o que aconteceu com eles

Você certamente se lembrará quando Annamaria, uma vez que conheceu o namorado no incêndio, perguntou a ele qual era a testosterona alta. Quando foram para a Ilha da Tentação ela tinha 43 anos e seu namorado Antonio é 10 anos mais novo que ela. Os dois ficaram noivos por 3 anos, mas seu relacionamento foi hackeado devido a alguns erros cometidos por Antonio. Por isso Annamaria decidiu participar do programa. Ela queria testar a boa vontade do namorado que, após cometer um erro, disse à mulher que havia posicionado a cabeça corretamente. Mas algo deu errado, Antonio esqueceu que tinha que provar para a namorada que estava loucamente apaixonado por ela. Segundo Annamaria, muitas vezes ele brincava com a sedutora Ellaria. Então a mulher pediu para comparar o fogo e no final decidiu perdoá-lo.

Annamaria também teve que participar da Ilha da Tentação para provar ao namorado que ele não queria perdoá-lo para sempre. A mulher de fato declarou que não teve coragem de deixá-lo, apesar de cometer muitos erros por medo de ficar sozinha. No incêndio, apesar das desculpas engraçadas de seu companheiro, ela volta à tentação e decide perdoá-lo novamente por ter se aproximado da sedutora Ilaria, para quem Antonio também deixou seu número de telefone. No entanto, o programa parece ter sido muito bom para o casal. Hoje eles estão realmente felizes, pois havia rumores de que os dois estavam prontos para começar uma família.

