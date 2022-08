O perigo de Federica Panicucci, a bela âncora ameaçada de morte

Federica Panicucci recebeu sérias ameaças de morte e o apresentador agora sente que está em perigo real e muito assustado. Aqui está o que aconteceu.

Federica Panicucci é uma apresentadora que a geração dos anos 90 certamente se lembrará bem de alguns dos programas populares que ela gostava Portobello, jogo de casais, bar do festival, batimentos cardíacos, negócios Do coração e muitos outros. Em particular, o Festivalbar foi um dos programas de música mais populares da década de 1990 e Federica Panicucci dirigiu o programa com muitos outros do mundo do entretenimento, incluindo o próprio Fiorello, no início de sua carreira.

Não esqueçamos também o programa de culto Ray 2, exibido de 2003 a 2005, bulldozerMuitos comediantes famosos que lançaram este show se seguiram.

Hoje Federica Panicucci é uma das mais importantes regentes da Mediaset e está na Rede Berlusconi há vários anos, após um período em que foi dividida entre Rai e Fininvest na época. Neste período Mattino 5 lidera e hospeda episódios especiais de Natal e Ano Novo.

É definitivamente uma carreira satisfatória e ela é uma das personagens mais queridas do público na televisão, mas por que você realmente recebeu ameaças de morte? E quem era?

Infelizmente, Federica Panicucci também foi vítima de stalking e teria recebido várias ameaças de morte que assustaram a apresentadora e claro a família também.

Federica Panicucci sob ameaça

Sabemos que as celebridades estão muito expostas e que muitas vezes se veem expostas a críticas e ameaças dos chamados haters, haters em série que agem na web e se escondem atrás da tela. Federica Panicucci se viu vítima de ódio nas redes sociais. Mas quem é ele?

Pelo que foi noticiado nos noticiários e jornais, uma jovem de vinte anos estava perseguindo Federica Panicucci, fazendo ameaças a ela que também se dirigiam à sua família. A própria apresentadora deu a conhecer o assunto, dizendo-lhe que uma ameaça assustadora havia sido recebida da seguinte forma: “Eu vou atirar em você e seu filho… Em retaliação por seu comportamento nojento, eu vou pegar a arma e matar você e seu filho atirando em você!”

Um detalhe interessante dessa infeliz situação é que o mesmo personagem se dirigiu a Michele Hunziker em termos muito semelhantes. Felizmente, os carabinieri conseguiram descobrir a identidade desse personagem humilde e indigno.

Sobre o tema, muitas pessoas só se expressaram falando sobre o ódio sem limites e a loucura desenfreada experimentada por algumas pessoas que estão claramente desequilibradas e dizendo muito sobre os danos que as mídias sociais causaram nos últimos anos.

Sobre este discurso, o jornalista Giuseppe Candela disse: “Eu atiro em você e no seu filho” Nunca deixarei de me surpreender com a loucura de algumas pessoas. Quando todos entendermos que as redes sociais não podem ser esgoto a céu aberto, sempre será tarde demais.”

Espera-se que Federica Panicucci e, como ela, outras mulheres que foram perseguidas se sintam mais seguras no futuro e que algumas pessoas sejam detidas.