Marcela Bella ataca Ornella Vanoni em resposta a um hater. «Posso pedir ao seu cirurgião para fazer uma cirurgia plástica em você» – Corriere.it

Uma foto promovendo sua participação em “Dominica Eno” em 21 de maio se transformou em um ataque não provocado e não provocado a Ornella Fagnoni. Que ainda não respondeu de qualquer maneira (e provavelmente nunca o fará). Antes de mais nada: Marcella Bella faz um post no Facebook anunciando para seus seguidores que será convidada do Mara Venier e após o episódio, entre os muitos fãs que lhe deram elogios e palavras carinhosas, há também um hater. A cantora é criticada por sua aparência. “Mas quem é o cirurgião que abandonou seu rosto por 30 anos? É possível que não saibamos o nome …”.

A reação dos partidários do artista de Catania foi imediata, alinhando-se em sua defesa, atacando em termos inequívocos a pessoa que acusou Marcella Bella de ter passado por alguma revisão estética. A certa altura da discussão, intervém também o próprio cantor, que reage com ironia à insinuação, fazendo com que Fanoni se interprete. “Lamento desapontá-lo, mas minha mãe me deixou um DNA muito bom. Na verdade, ainda tenho minhas feições e sempre o mesmo rosto, de acordo com minha idade – Marcella Bella escreve -. No entanto, como você precisa tanto, posso perguntar a um cirurgião de cata-vento ou outro colega quantos grandes cirurgiões plásticos podem fazer seu rosto novamente. Pena que não inventaram nada para o cérebro. Você deve mantê-lo assim comigo. Beijos.