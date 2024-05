Brad Pitt, cuja filha Shiloh tem 18 anos, está pedindo ao tribunal que cancele seu sobrenome paterno e a chame apenas de Jolie

paraSimona Marchetti

Conforme noticiou o TMZ, a primeira filha natural do ator e de sua ex-mulher, Angelina Jolie, deu entrada no mesmo dia de seu aniversário (mesmo sendo feriado).

Ela não perdeu tempo e não deixou que o feriado oficial a impedisse (nos Estados Unidos da América o seu aniversário coincidiu com o Memorial Day, em homenagem aos que tombaram em todas as guerras) e assim no passado dia 27 de Maio. Shiloh Nouvel Jolie-Pitta primeira filha natural de Angelina Jolie E Brad Pittele comemorou sua maioridade e entrada no mundo adulto solicitando ao tribunal a remoção legal do sobrenome do pai e a manutenção apenas do sobrenome da mãe. Como Tmz apontaO juiz ainda precisa aceitar o pedido, mas é apenas uma questão de tempo até que ele se torne oficial.

Desde o divórcio do casal de ouro de Hollywood em 2016, o ator sempre foi assim Relacionamentos um tanto tensos com os filhos (O que ele sempre atribuiu à ex-mulher.) Mas o gesto de Shiloh ainda é inesperado, porque não parece haver nenhum atrito entre Pitt e sua filha, e dizem que foi ela quem ficou. O mais próximo dele após o colapso do casamento. Em vez disso, ela foi a primeira a perguntar Para colocar a caneta no papel Ele não quer mais lidar com seu pai. Ou pelo menos pelo sobrenome.









































































































Na verdade, até então, seus irmãos haviam se limitado a romper os laços com Pete simplesmente por se recusarem a vê-lo (o primeiro foi… Maddoxseguido pela paxQue descreveu seu pai em uma história do Instagram como uma “pessoa má”) ou excluiu qualquer referência a ele em documentos não oficiais (Zahra Desde que estava na faculdade, ela se autodenomina Julie W Viviane Ele aparece apenas com o sobrenome da mãe nos cartazes do musical “The Outsiders”), mas nenhum deles tomou qualquer ação legal ainda. Até ao momento não foram recebidas quaisquer reações ou declarações da delegação que acompanha o ator.