Os 10 melhores destinos de inverno europeus para adolescentes

Férias de inverno com amigos ou parceiro? Por que não! Mas para onde você vai? Obviamente depende do que mais lhe interessa. Aqui você encontrará 10 destinos europeus adequados para jovens, para todos os gostos. Você encontrará destinos ideais para quem gosta de neve e esportes de inverno, lugares exóticos, boates e vida noturna, para quem quer fazer novas amizades ou se tornar aventureiros românticos com seu namorado ou talvez com um novo amor que floresceu nas férias. Pronto para ir?

1 – Berlim (Alemanha)



A capital alemã é uma cidade de entretenimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, imersa numa cidade cheia de música, luzes e entretenimento. Há muito que ultrapassou outras grandes cidades com vida noturna em termos de popularidade e glamour, como a perene Londres.

Solteiro O centro tem cerca de 200 casas noturnas. Experimentar todos é difícil, mas os do Mitte e da região são imperdíveis Friedrichshain Kreuzberg ou Prenzlauer Berg.

Existem poucos lugares no mundo dedicados ao entretenimento como BerlimPrincipalmente quando se trata de música eletrônica. Festas, chill out, divertidas festas “eternas” que duram horas e às vezes dias inteiros. o que eu digo? Boa diversão!

2 – Budapeste (Hungria)



A noite em Budapeste é dividida entre… Animação turística e locais ilegaisespecialmente na área Sétimo Distrito (Especialmente a parte interior da área entre Karaulikurt e Erzcepetkurt). Pubs, clubes de jazz, bares de nudismo e grandes discotecas barulhentas: não falta nada para diversão noturna! E depois da diversão desenfreada da noite húngara?

Você pode relaxar caminhando entre os charmosos mercados de Natal, fazendo um passeio pela pista de patinação no gelo, visitando o centro histórico ou simplesmente… Mime-se no deslumbrante spa Art Nouveau Gellért…Serão férias perfeitas e inesquecíveis!

Veja também: Imperdível em Budapeste

3- Innsbruck (Áustria)



Amantes da neve e dos esportes de inverno: Este local é seu! Neva como um relógio todos os invernos em Innsbruck, uma cidade com uma longa tradição esportiva e lar de muitos campeões olímpicos. Durante o inverno, quase todos os anos, esses eventos são realizados Competições de salto de esqui e snowboard. Mas isto não é tudo! As montanhas circundantes são populares para caminhadas, trekking e escalada no gelo (não perca a montanha Patcherkofel, um pico muito apreciado pelos caminhantes, de onde se pode desfrutar de uma vista maravilhosa da cidade e de todo o vale).

Muitas pessoas pensam que Innsbruck é apenas um destino familiar, devido aos mercados de Natal e ao ambiente festivo, mas na realidade é A noite está cheia de jovens em busca de diversão Na zona da ponte ferroviária, no centro histórico especialmente Perto da Maria Theresien StraßeA rua principal está cheia de clubes de todos os tipos.

4- Lisboa (Portugal)



Lisboa tem um encanto decadente muito especial. Linda cidade costeiraMuito especial e também serve comida excelente. Você pode se perguntar: vale a pena visitar no inverno? A resposta é absolutamente sim! Nos meses de inverno, você pode aproveitar preços mais baixos de voos e hospedagem enquanto desfruta de um ambiente festivo.

Não pense que Lisboa é uma cidade chata, pois o pôr do sol reserva muitas surpresas: Muitos bares, discotecas e discotecas estão abertos até de madrugada. Sem esquecer que é uma importante cidade universitária! Sempre foi o bairro por excelência da vida noturna Bairro AltoAlém disso, a zona ribeirinha do rio Kayes, nas margens do rio Tejo, tornou-se uma verdadeira referência da vida noturna da cidade.

Veja também: O que ver em Lisboa

5- Paris (França)



Paris certamente não precisa de muita introdução! Se se destaca durante o dia Magia, cultura e romanceÀ noite a cidade se transforma e se torna um local de puro entretenimento. Teatros, bares, discotecas e Paris atendem a todos os gostos e bolsos. Existem muitas áreas adequadas para diversão.

Rua Oberkampfno bairro da Bastilha, oferece espaços alternativos e modernos. Rua Champs de Alysee Com suas ruas paralelas e perpendiculares, é animada por muitas discotecas elegantes. o Canal de San Martín É o centro da vida parisiense, um dos pontos de encontro dos jovens parisienses, e distingue-se pelos seus lugares originais. Se você está procurando um ambiente mais íntimo e sofisticado, então Oaks Cay venceu É o único para você. Para quem gosta de ambientes amplos, globais e elegantes, Distrito da Ópera e Grands Boulevards Representa a escolha ideal. Finalmente, como podemos esquecer? Bairro Pigalleum dos bairros da luz vermelha mais famosos do mundo, onde fica o famoso Moulin Rouge.

6- Segóvia (Espanha)



Se você gosta de história, arte e música, por que não experimentar este destino espanhol incomum? Localizada a cerca de 100 quilómetros a norte de Madrid, Segóvia tem uma cidade antiga, um antigo aqueduto romano e é Património Mundial da UNESCO. Segóvia é também uma cidade universitária e, portanto, animada ao pôr do sol. lá Melhores áreas à noite Eu sou Rua Infanta IsabelCheio de bares, discotecas e arredores do bairro judeu. Mas para uma experiência verdadeiramente inesquecível, você deve planejar sua visita para marcar a ocasião.nochevieja“, em 31 de dezembro, quando Novo ano universitário.

Segóvia também é uma cidade estratégica para turistas Entusiastas de esqui e snowboard. Fica perto da região da Serra de Guadarrama, que inclui 4 estações de desportos de inverno. O melhor é La Pinilla com pistas para todos os níveis. A não perder, no que diz respeito à músicaCidade Indie do Festival de Inverno (WIC): Continua durante todo o inverno de forma intermitente de novembro até a primavera.

7 – Amsterdã (Holanda)

O que podemos dizer sobre Amsterdã que ainda não tenha sido dito? Sua vida noturna vibrante é conhecida em todo o mundo. de zona de meretrício até cafeteriaOnde a cannabis é consumida regularmente.

Mas além disso há muito mais! Uma típica noite de diversão em Amsterdã começa com um passeio pelos bares tradicionais dentro das casas históricas da cidade e termina com uma dança em uma das casas noturnas abertas até o amanhecer.

E durante o dia? Os holandeses, como sabemos, adoram esquiar. Quando os canais estiverem congelados, o desafio começa! Entre uma sessão de esqui e outra, lembre-se de se refrescar com um belo prato de… TocoTorta de batata e legumes geralmente servida com linguiça ou bacon. Você recuperará suas forças instantaneamente!

8- Les Deux Alpes (França)



Fotografia Adbar. Amantes do esqui e da vida noturnaLes Deux Alpes está esperando por você! Esta popular estação de esqui francesa oferece muitas atividades internas e externas. Do esqui (diurno e noturno) ao snowboard, do trenó puxado por cães ao parapente; Mas também simulador de avalanches, cinema, bowling, spa, piscina e muito mais. O período de Natal é repleto de eventos, como mercados de Natal, fogos de artifício, natação estilo livre e competições de patinação no gelo no parque de neve. Depois de se divertir o dia todo, se não estiver muito cansado, passe a noite no Bares, restaurantes e casas noturnas área, bebendo Genebeuma grappa local baseada em flores da montanha com alto teor alcoólico.

9- Copenhague (Dinamarca)



Copenhague é um dos destinos de inverno mais agradáveis ​​da Europa. Talvez seja porque está muito frio, ou talvez porque escurece muito cedo, mas acredite, os caras aqui com certeza sabem como fazer isso! Existem inúmeros bares de cocktails e pubs onde pode beber bebidas alcoólicas, mas também discotecas de todos os tipos. Além disso, a cidade É conhecido por seus ótimos locais de música ao vivoDesde pequenos clubes que promovem bandas emergentes até grandes salas de concerto que acolhem artistas internacionais.

Entre as áreas mais dinâmicas destacamos Distrito frigorífico, Westerbro E Norrebro Obviamente o centro, onde ficam algumas das casas noturnas mais movimentadas Colmeia, Fundo Cultural e Chateau Motel.

10- Belgrado (Sérvia)



Concluímos as nossas propostas com uma “revelação”. Muitos de vocês podem não saber disso, mas Belgrado possui um dos melhores locais de diversão noturna do Velho Continente. Além dos pubs, bares de cocktails e discotecas espalhados ao longo da margem do rio, aqui terá a oportunidade de viver uma das experiências mais únicas que poderá ter: Festa até o amanhecer em um barco fluvial (chamado splavovi ou splav). Estas incríveis discotecas flutuantes estão fechadas e aquecidas no inverno, permitindo-lhe dançar a noite toda e até assistir ao nascer do sol sobre o rio Sava. Finalmente, lembre-se de provar Rakiaa bebida alcoólica nacional sérvia feita de frutas destiladas, mais comumente ameixa, mas também damasco, marmelo e uva.

