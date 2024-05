“Violência física e psicológica da nossa mãe”

“Meus irmãos Labo, Ginevra e eu temos lutado desde pequenos Violência física e psicológica de nossa mãe. “Isto criou uma relação protetora por parte dos nossos antepassados.” É assim que o presidente da Stellantis, John Elkann, conta a história da sua família numa entrevista que será publicada amanhã na Avenir.

“Em 2004, minha família se reuniu para relançar a Fiat, mas minha mãe optou por não participar”, disse mais tarde ao jornal, comentando a história relacionada à herança de sua avó Marella Caracciolo, viúva do advogado Gianni Agnelli. “Tal como o meu irmão e a minha irmã, temos total confiança no poder judicial italiano”, sublinha Elkan a propósito da investigação judicial em curso em Turim e salienta: “É uma situação que se arrasta há vinte anos, desde 2004, no meio da crise que estamos enfrentando.” Como falávamos antes, toda a minha família, por sentido de responsabilidade, uniu-se em torno da Fiat, para concretizar os desejos do meu avô. A única que ligou foi minha mãe. “Em vez de ficar feliz pela Fiat e pela sua família, por cumprir os desejos do pai, a reação dela foi a pior.”

“As nossas raízes estão em Turim, onde vivemos e fortalecemos o nosso compromisso social”, explica, descrevendo o motivo da decisão de viver em Turim. “Embora o meu trabalho me leve principalmente para fora de Itália, a minha mulher e eu decidimos viver em Turim: os nossos filhos nasceram aqui, aqui foram baptizados e frequentam a escola. continuamos fortalecendo nosso compromisso social.”

“Evitamos o destino de Olivetti.”

“Evitámos o destino da Olivetti: hoje, todas as nossas empresas empregam mais de 74 mil pessoas em Itália, onde investimos 14 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos, criando produtos competitivos nos mercados globais”, afirma Elkan em entrevista à Avvenire . “Vejamos os factos: há 20 anos, o nosso destino foi o destino da Olivetti, uma das maiores empresas do nosso país que, com uma sucessão de diferentes participações, má gestão e engenharia financeira em substituição da engenharia de produto, já não é a. hoje já não há possibilidade. Outra coisa lamentável é a nacionalização, como é o caso da Alitalia ou da Elva, mas não funcionou assim”, acrescenta. “Ainda me lembro dos nossos sentimentos quando vimos os primeiros jeepneys. as linhas Melfi que saem do país e os navios que foram comprados para transportá-los da Basilicata para a América.”

“As muitas nacionalidades entre os gestores representam a força e a riqueza do Grupo Stellantis – enfatiza Elkann novamente em entrevista à Avvenire – ele opera em todo o mundo, tem fortes raízes na América, França e Itália, e na sua gestão de topo há muitos nacionalidades: a publicidade é portuguesa, o CFO é americano, o responsável pela tecnologia é croata, e considerando as marcas, o responsável pela Jeep é italiano, o responsável pela Peugeot é inglês e o responsável pela Alfa Romeo é francês”, define o responsável. verdadeira força e riqueza da Stellantis.”