Com a tão aguardada Eras Tour 2024 de Taylor Swift em andamento, muitos fãs estão emocionados, enquanto outros tiveram suas esperanças frustradas depois de não conseguirem comprar um ingresso para a turnê, conforme relatado em um estudo recente da indústria do entretenimento. Cassino Sumy.

Os resultados finais mostraram que 95% dos fãs em todo o mundo estavam insatisfeitos porque havia apenas 5% de hipóteses de conseguir bilhete – e Portugal tinha a terceira menor probabilidade de ver Taylor Swift numa lista de 20 lugares e 13 países. Em Portugal, apenas duas das 41 pessoas conseguiram bilhetes para assistir ao concerto de Taylor Swift em Lisboa.

O estudo, que teve como objetivo determinar as chances de obtenção de ingresso para a turnê Eras, focou nas datas da turnê européia e canadense de Taylor Swift disponíveis em seu site oficial. Adicionalmente, as análises levaram em consideração a capacidade de cada local e a população de cada cidade onde serão realizados os espetáculos para determinar a probabilidade de obtenção de ingresso em cada país e localidade.

Com base em dados da Morning Consult que sugerem que 44% dos fãs de Taylor Swift nos EUA se identificam como “Swifties”, eles calcularam 44% da população de cada cidade para obter o número total aproximado de Swifties. A porcentagem de torcedores que conseguiram ingressos e suas chances fracionárias foram então calculadas dividindo a capacidade do local pelo número total de Swifties em cada cidade.

A França ocupa o primeiro lugar, com 98% dos Swifties incapazes de conseguir um ingresso (apenas 1/124 conseguiram), e isso porque de todas as 20 cidades, Paris é a mais competitiva para ver Taylor Swift. Embora o Estádio Santiago Bernabeu, na Espanha, tenha uma das maiores capacidades (85.000 pessoas) da lista, a população de Madrid (6.783.241) significa que apenas um em cada 35 conseguiu um ingresso, uma chance de apenas 3%, que é a segunda porcentagem mais baixa.

A Itália e o Reino Unido ficaram em quarto (5%) e quinto (6%), respectivamente. A Alemanha aparece no final da lista, o que significa que, de todos os países da lista, é aquele onde o maior número de Swifties conseguiu um bilhete. Seria melhor para os torcedores irem para a Alemanha, onde as chances são as mais altas do mundo, de 12%.

Como conclui SuomiCasino, “Taylor Swift é indiscutivelmente um dos maiores nomes da nossa geração. Sua primeira turnê Eras foi o show de maior bilheteria de todos os tempos, tornando seus ingressos uma mercadoria, com apenas 5% dos Swifties conseguindo colocá-la em todo o mundo. “Temos que nos tornar táticos diante de uma competição acirrada.

Taylor Swift fará dois concertos em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.

