Um grande fracasso de bilheteria, há uma bandeira vermelha em Hollywood. As perspectivas para este verão são sombrias

O que aconteceu com Barbenheimer? O verão de 2023 – no auge das greves em Hollywood – foi uma temporada excepcional que deu ao setor uma lufada de ar fresco depois dos anos de pandemia, mas agora soa um novo alarme.

Os americanos não vão mais ao cinema no verão? Essa é a questão que preocupa as grandes empresas de Hollywood, criando um verdadeiro alerta vermelho após uma série de novos grandes fracassos de bilheteria: segundo previsões das empresas de marketing comScorePrevê-se que 2024 registe menos 25 por cento de receitas, o equivalente a uma “lacuna” de 800 milhões de dólares, em comparação com o ano anterior e até 40 por cento menos do que o período anterior à pandemia de Covid.

Já se foi o tempo em que o verão dava chuvas de dólares para grandes empresas como esta Mandíbulas – mandíbulasO filme foi escrito por Steven Spielberg Que revolucionou a indústria de Hollywood ao criar o conceito de blockbuster de verão. As últimas previsões surgem depois de uma bilheteria particularmente desastrosa para o fim de semana prolongado do Memorial Day (que cai em 27 de maio), que marca oficialmente o início do verão nos EUA, “o pior dos últimos 43 anos” pelos observadores americanos. Com um total de US$ 128,3 milhões, ante US$ 205 milhões no mesmo período de sexta a segunda-feira do ano passado.

O foco está na previsão de bilheteria do fim de semana rabugentointrodução a George Miller De privilégio Mad Maxcom Anya Taylor Alegria E Chris Hemsworth. O filme, que estreou em Cannes sob aplausos da crítica, custou à Warner US$ 168 milhões, além de vários milhões a mais em custos de distribuição, mas aqueles que esperavam o primeiro sinal de um verão de grande sucesso ficaram desapontados: a produção terminou com apenas US$ 32 milhões em ingressos. . As vendas na América do Norte estão, portanto, em primeiro lugar, mas apenas US$ 1 milhão atrás do desenho animado Garfield: Uma missão deliciosa. Outras falhas recentes do ano incluem: Senhora Teia, Bode expiatório com Ryan Gosling (US$ 28 milhões até o início de maio) e animação se.

“O problema é que as pessoas não vão mais ao cinema”, explica Michael Niedermannprofessor do Columbia College Chicago – “Acima de tudo, os jovens não compram mais ingressos como seus pais porque estão acostumados a esperar o lançamento de um filme em canais de streaming como Netflix ou Disney +. são bastante contraditórias a este respeito: em 2002, os americanos iam ao cinema 5,2 vezes por ano; em 2019, esse número caiu para 3,5 vezes por ano; Mateus Paulo Ele diz que o número médio de espectadores aumentou 2,3 ​​vezes em 2023, o mesmo ano em que nos regozijamos com o renascimento das bilheterias, liderado por Barbie E Oppenheimer.

Também para Paulo Dergarabedian”, diz o veterano analista de bilheteria comScore: “As bilheterias carecem de impulso.” O que prejudicou as receitas de Abril, na sua opinião, foi a ausência de filmes atraentes, que os insiders atribuem ao rescaldo das greves em Hollywood (roteiristas e actores, uma disputa que só terminou em Dezembro passado, após seis meses de abstenção de filmar). “A angústia que vivemos nos dias de hoje mostra a importância de todo o mercado não ter estado de boa saúde nos meses que antecederam o início desta importante temporada do cinema.”

Como vão as coisas na Itália? Depois de fechar o primeiro trimestre com sinal positivo na Itália, o total de bilheteria de 2024 é inferior ao de 2023. A “ultrapassagem” de 2023 em relação a 2024 ocorreu no dia 28 de maio, segundo dados divulgados pelo Cinetel. Mesmo em Itália, o filme distópico de Miller não foi um sucesso tão grande quanto o esperado, primeiro nas classificações, mas com apenas 939.263 euros numa semana e, em geral, outros novos lançamentos nos cinemas também estão a lutar para decolar. Efeito boom de filme Paola Cortellesi (36 milhões e meio de euros) já passou e o verão promete ser um problema. Veremos se as iniciativas Cinema no Vista (Com um desconto de cinco dias de 3,5€ para todos os filmes) e depois Revolução do cinema (Desconto em filmes italianos e europeus até setembro) vai ajudar nesta temporada.