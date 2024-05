Flood Carnival Portugal – Itália Vola e Viagens

De Lisboa a Sesimbra, de Torres Vedras a Lazarem, muitas festas para desfrutar em pleno estilo português.

O Carnaval é uma festa que explode no mundo todo: cores, doces, festas, danças e desfiles invadem todas as ruas e praças das cidades. Neste redemoinho de alegria, Portugal é considerado o país mais festeiro e mais sociável do mundo. A capital Lisboa, em particular, ganha vida com máscaras, luzes e música durante todo o mês de Fevereiro, à medida que rios de cidadãos e turistas saem às ruas para celebrar, dançar e provar a deliciosa cozinha. Organizar uma viagem a Lisboa durante o Carnaval proporcionará momentos de pura alegria e diversão. Para tornar a sua estadia ainda mais especial, o ideal é ficar hospedado num destes hotéis Hotéis históricosHotéis de charme localizados no coração da capital portuguesa.

Quando ccom. em Portugal? Os efeitos desta festa remontam à antiguidade, às ocasiões religiosas que marcam o fim do inverno e o início do verão, que são rituais de fertilidade e de desejo de abundância para o novo ano que se iniciava. Hoje o Carnaval é celebrado em quase todo o lado, tanto nas grandes cidades como nas aldeias do interior. Se organizar férias em fevereiro nesta terra mágica, ficará maravilhado com a atmosfera evocativa que se sente em todos os cantos do país. Com o passar do tempo, este feriado tornou-se cada vez mais importante em todo o país, basta pensar que foi precisamente isso Portugal Exportar o carnaval para Brasil Nos tempos coloniais. de Lisboa para Torre de VedrasPassando através Parece E Lazarim As festas de carnaval são muitas e todas não podem faltar:

Lisboa: O Carnaval é uma festa muito popular em todo o mundo PortugalProva disso é que as comemorações continuarão durante todo o mês de fevereiro. de De 10 a 14 de fevereiro de 2024 Haverá destaques das comemorações capital Com tradicional “Carnaval dos Vilões”. durante estes dias Lisboa Será palco de desfiles, máscaras, carros alegóricos metafóricos e performances que se alternarão ao longo do dia: desdeAlfama para Bairro Altode Parque NassauPor exemplo para Obrigado, Cada canto da cidade será uma explosão de êxtase e diversão que reunirá milhões de viajantes de todo o mundo. A programação é repleta de eventos e festas que duram até altas horas da noite. Encontre-se em Lisboa Durante o período do Carnaval, é uma experiência que poderá experimentar pelo menos uma vez na vida, e além de assistir a emocionantes espectáculos e desfiles incríveis, será a oportunidade certa para provar os produtos culinários típicos deste país excepcional e mergulhar. em uma atmosfera única no mundo.

Parece: A menos de 40 quilômetros de Lisboa Este município português é uma pitoresca vila piscatória inserida num extraordinário parque natural. Aqui a tradição carnavalesca é sentida a partir de um pequeno e tranquilo centro marítimo, durante todo o mês de fevereiro, esta vila é completamente transformada pelos trajes de luzes, cores e alegria: em pleno estilo brasileiro, Carnaval de Sesimbra É um verdadeiro evento que anima todo o país e é considerado um dos carnavais mais emocionantes e emocionantes do mundo. Os preparativos para este evento extraordinário começam com várias semanas de antecedência, no chamado período de treino, quando se inicia a preparação dos figurinos, coreografias e decorações. O evento será uma alternância colorida de música, dança, carros alegóricos e trajes tradicionais e indígenas. Destaques de Carnaval de Sesimbra Haverá apresentações de dança de escolas de samba, shows de palhaços, um dos maiores do mundo, e apresentações de dois grupos musicais. Machadoo gênero musical nasceu em Brasil. Bateria e percussão darão o tom para mais de duas mil pessoas que deverão comemorar nas ruas da cidade.

Torre de Vedras: Em uma área LisboaSituado a cerca de meia hora de carro do centro da cidade, este município português acolhe um dos carnavais mais tradicionais e populares do Portugal. o Carnaval para Torre de Vedras Tem a particularidade de apresentar seu primeiro show em agosto, com 4 dias de festas e shows. Em fevereiro a programação está repleta de eventos: o primeiro dia de comemorações começará com um dos eventos mais esperados, o Curso escolar, uma procissão de centenas de estudantes que exibirão suas máscaras em todas as ruas da cidade. Então o dia continuará com a tradição Baile de máscaras No Parque Regional de Exposições. Ao longo dos quatro dias haverá celebrações maravilhosas, haverá exibição de 13 enormes carros alegóricos metafóricos, muitas danças e concertos nas praças e a presença de… CabineCudo Ei Zé Pereirasenormes máscaras representando figuras conhecidas da vida satírica e portuguesa, as primeiras, e as máscaras mais transgressoras tocando gaita de foles, as últimas.

Lazarim: de De 10 a 13 de fevereiro de 2024Neste concelho, a 10 quilómetros do centro de… LisboaSerá organizado um dos carnavais mais autênticos e populares do país Portugal. Esqueletos de madeira, demônios, caricaturas de figuras conhecidas e máscaras representando as divisões temporárias da sociedade desfilarão pelas ruas da cidade: se por um lado, ““Cartos”, E personagens diabólicos e misteriosos, por outro lado “Sinhorinhas“, Ou seja, sua versão feminina. Todas as máscaras têm uma tradição muito antiga, são totalmente feitas à mão e esculpidas em madeira de amieiro. A programação é repleta de eventos, desde desfiles metafóricos de carros alegóricos até degustações de pratos típicos “Feioada e Quentinha de Farinha”, tradicional sopa de feijão e carne, desde concursos das mais belas máscaras indígenas até corridas de javalis. Destaques de Carnaval de Lazarim Será no domingo à tarde 13 de fevereiro Quando isso acontecerá? “O que você faz e o que você faz”que é uma tradição centenária que consiste na recitação de poemas criticando as atitudes e comportamentos errados de parte da população durante o ano: um momento popular e muito especial que terminará com o acendimento dos dois bonecos, Camarada E a Compadre.

Os portugueses são provavelmente uma das pessoas mais felizes, alegres e divertidas do mundo e quando decidem comemorar, seja um jogo de futebol, um aniversário ou um dia especial, fá-lo em grande estilo. Decidir organizar uma viagem para Lisboa No período do carnaval é a melhor opção para mergulhar em um ambiente alegre, único no mundo e capaz de proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família. Se você optar por participar Carnaval dos vilões para Lisboaou assim por diante Torre de Vedras Ou se quiser visitar todos eles o ideal é ficar em um deles Hotéis históricosCinco charmosos hotéis boutique espalhados por algumas das melhores localizações do mundo capital. Os hotéis apresentam um ambiente típico e especial português e garantem a todos os hóspedes a estadia dos seus sonhos.

Janelas Verdes – Hotel As Janelas Verdes (ou seja, “Janelas verdes“) E Está localizado ao lado do Museu Nacional de Artes Antigas Num pequeno edifício do final do século XIX, mostra Ambiente romântico e acolhedor. Eça de Queirós, um dos mais famosos romancistas portugueses, também encontrou aqui inspiração; A memória da sua presença está viva nas muitas peças de arte espalhadas pelas salas, nos livros, nas pinturas e nos objetos que nos transportam para outras épocas com a nossa imaginação. Todos os quartos são soalheiros e animados, o Tejo está a um passo e na primavera o dia começa com um maravilhoso pequeno-almoço servido no jardim, enquanto desfruta da tranquilidade do passado lisboeta.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 155,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Britânia Hotel art Deco – Localizado Num edifício projectado pelo famoso arquitecto português Cassiano Branco na década de 1940, é um hotel único que mais parece um clube exclusivo. Ele era Foi restaurado para realçar o estilo Art Déco originalIsto é para combinar um ambiente que lembra a maravilhosa atmosfera original da época com o conforto exigido hoje em um hotel de alta classe. Os quartos são espaçosos, com cores quentes e decorados com mobiliário clássico requintado. As casas de banho originais são feitas de mármore e foram restauradas ao mais ínfimo pormenor.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 145,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Lisboa Plaza Hotel – A dois passos da Avenida da LiberdadeO “Classic” é considerado um dos melhores hotéis da capital portuguesa. O interior foi recentemente reformado pela arquiteta Sofía Duarte Fernández em um Estilo português muito levePreservando a marca clássica e o espírito familiar. Alguns detalhes remetem à moda da época em que o hotel foi inaugurado, na década de 1950, e motivos étnicos animam as novas cortinas. Os pisos originais de madeira foram restaurados em metade dos quartos, enquanto na outra metade foram colocados novos tapetes para atender às diferentes necessidades dos hóspedes.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 135,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Solar do Castelo – Durante a segunda metade do século XVIII, foi construída uma bela casa senhorial Dentro das muralhas do Castelo de San GiorgioNo terreno onde se situavam as antigas cozinhas do Palácio Alcakova. Por esta razão ainda é conhecido como Palacete das Cozinhas (“Palácio da Cozinha”). A estrutura combina elementos do estilo racional pombalino (caixilharias sóbrias e entrada principal) com outros elementos que expressam maior liberdade. O edifício, classificado como edifício histórico, foi convertido em hotel Foi restaurado ao seu antigo esplendor graças ao design contemporâneo e de alta qualidade.

Os preços dos quartos duplos começam nos 240,00 euros incluindo pequeno almoço.

Património Avenida Liberdade – A última adição à série Hoties Património Lisboa Situa-se na rua principal, Avenida da Liberdade. O seu design é assinado por Miguel Cancio Martins, um arquitecto português famoso pelas suas obras em locais lendários como o Buddha Bar ou Theo em Paris, o Strictly Hash em Londres, e o Man Ray em Nova Iorque. O exterior do edifício manteve-se inalterado, enquanto os interiores foram inspirados nas residências urbanas da burguesia portuguesa. Os quartos apresentam um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade e oferecem um estilo pessoal. No lobby Cancio Martins criou um ambiente que lembra o “estilo de vida” português.Mais uma vez, entre passado e futuro. O objectivo: criar um estilo que tenha as suas raízes na identidade portuguesa e lisboeta.

Os preços dos quartos duplos começam nos 169,00 euros, incluindo pequeno almoço.

Janelas Verdes Hotel – Rua Janelas Verdes 27, Lisboa, tel. +351/21/3968143

Rua do Patrimônio – Avenida da Liberdade 28, Lisboa, tel. +351/21/3404040

Britânia Hotel – Rua Rodríguez Sampaio17, Lisboa, tel. +351/21/3155016

Lisboa Plaza Hotel – Salater TV/St. Liberdade, Lisboa, tel. +351/21/3218218

Solar do Castelo Hotel – Rua das Cosinhas 2 (Ao Castelo), Lisboa, tel. +351/21/8806050