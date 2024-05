De Giordano a Veronese: “La Bochemese”. Saviano: “O governo está tentando me censurar e não funcionou”.

de Paulo Giordano para Sandro Veronese para Francisco PiccoloUma onda de concessões entre escritores e intelectuais na Feira do Livro de Frankfurt após a sua exclusão Roberto Saviano, que escreveu hoje no Instagram: “O governo mais ignorante da história da Itália. Tenho orgulho de não estar na lista de Maza.” Eli Shlain Ele fala de um “clima inaceitável” entre os intelectuais.

Esta questão foi um tanto distorcida, e nesta distorção encontro todo o prazer na controvérsia.” Stefano Zecchi, Depoimento com Susanna Tammaro e Carlo Rovelli da Itália convidados de honra na Feira do Livro de Frankfurt 2024. “São três depoimentos, eu, Susanna Tammaro e Carlo Rovelli e os três solos de Decia Marini, Alessandro Baricco e Claudio Magris, e os demais autores são “convidados pelas editoras. Roberto Saviano deveria retirá-lo de sua editora, a menos que queira meu lugar e terei prazer em entregá-lo a ele”, afirma o filósofo, escritor e ex-professor de estética da Universidade de Milão.

A Associação de Editores Italianos também observa que “a seleção de autores convidados em Frankfurt é o resultado de um procedimento que consiste no diálogo e na discussão frutífera com editores e agentes literários italianos individuais, começando com as suas propostas”.

Saviano aumenta dose. “O governo está tentando me censurar novamente. Na longa lista de escritores trazidos a Frankfurt e selecionados por Mauro Mazza, meu nome não aparece”, escreveu o escritor de Gomorra no Instagram. “Em resposta, o diretor da exposição Jürgen Bos me convidou para estar lá, assim como a Associação Alemã de Editores, a Associação de Livreiros e também a televisão estatal Zdf. então. ‘Não funciona'”, explica o escritor.

Fique a vontade Reações e posições de intelectuais. “A primeira coisa que fiz após receber o convite para participar da Buchmesse 2024 foi perguntar ao Roberto Saviano se ele havia sido convidado: não. Então criei um compromisso alternativo também (tenho Godot)”, escreve o escritor. Paulo Giordano “Infelizmente, Roberto tornou-se um teste decisivo para certas normas políticas inaceitáveis ​​de inclusão e exclusão”, acrescenta.

também Sandro Veronese Ele desiste de fazer parte da delegação italiana em Buchmesse. “As razões tolas e ridículas com que o Comissário Mazza justificou a exclusão de Roberto Saviano – diz ele – não me permitem aceitar o convite que recebi. ‘política de hipocrisia’, no que diz respeito a decisões que não devem seguir uma lógica política, será necessário que os meus negócios se desloquem a Frankfurt em privado.

“Acho que excluir escritores importantes é um grande erro. Aí fiquei sabendo que eles viriam de qualquer maneira, a convite da Buchmesse, e nos encontraríamos lá. Não quero que a Feira do Livro de Frankfurt se torne um lugar de guerra, posso. ‘t.’ Tornou-se mais difícil. Há muitos conflitos ao nosso redor. “Roberto Saviano e Antonio Scurati são grandes escritores. Lamento deixar Saviano de fora.” Dacia Mariniprotagonista de um dos três solos convidados italianos de Buchmesse.

“Devo dizer que dizer não me deixa pelo menos tão desconfortável quanto ir para Frankfurt depois dessa decisão de excluir Roberto Saviano. Não gosto de ocupar cargos públicos, mesmo virtuosos, tenho vergonha”. , mas literatura.” Francisco Piccolo, Premio Strega 2014, em carta ao diretor do La Repubblica explicando por que não foi ao Buchmesse. “Acredito simplesmente que a Itália não pode deixar de ser representada também pelo autor de Gomorra, um livro que foi traduzido em todo o mundo (e todas as suas outras obras se seguiram).”

“Não é o primeiro e não será o último dos erros (usemos eufemismos para não dizer que é papalismo) que nos esperam até outubro. Mesmo a AIE não parece estar bem”, disse Strega. O redator do prêmio diz no Facebook. Nicola Lagioia.

O secretário do Partido Democrata disse: “Toda a nossa solidariedade está com Saviano”. Eli Shlain. Sublinhou que “existe um clima inaceitável entre intelectuais e escritores deste país, como vimos em episódios anteriores, mesmo com a censura dos monólogos”.

