Professores ICToscanini na Aprilia em Portugal para mobilidade Erasmus+ – Radio Studio 93

No passado dia 19 de maio, quatro professores da Escola Primária IC Toscanini chegaram a Ponte de Lima, localidade a norte do Porto, Portugal, para iniciar o primeiro movimento de mobilidade previsto no projeto Erasmus+ “Novos métodos e tecnologias para o sistema de ensino escolar pós-pandemia para lide com isso”. . Obstáculos à aprendizagem.

O projeto da Ação Chave 2 (KA2) está dividido em dois módulos, o primeiro dos quais, através da mobilidade em Portugal, visa formar funcionários escolares sobre a transformação digital nas escolas primárias e secundárias, integrando práticas de ensino que combinam métodos tradicionais com métodos digitais, tornar o ensino também eficaz à luz das dificuldades generalizadas associadas a dificuldades específicas de aprendizagem.

Os cursos promovidos pelo centro de formação português Previform incluíram professores da Toscanini juntamente com colegas de uma escola secundária em Málaga, Espanha, e de uma escola secundária em Ancara, Turquia, até 23 de maio.

Para o grupo imerso num contexto internacional estimulante e cheio de ideias, e em constante comparação com as diferentes realidades escolares dos países envolvidos, foi uma experiência única, tanto em termos de competências adquiridas como do ponto de vista humano. Nos próximos dias, a bagagem cultural relatada pelos professores será divulgada entre colegas das instituições de origem por meio de workshops e job shadowing. Isto irá melhorar as competências tecnológicas de todo o pessoal docente das instituições participantes e criar um espaço europeu de ensino/aprendizagem para melhorar o sistema de aprendizagem online.

No próximo ano letivo, o segundo módulo “Ferramentas tecnológicas para barreiras de aprendizagem pós-Covid” será desenvolvido na Alemanha.