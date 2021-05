Haverá uma terceira temporada de Fantasy?

Assim que terminar a segunda temporada de The Swan Company, devemos nos perguntar se as crianças vão voltar e se os adultos vão retomar os desafios ferozes que marcaram este ano. Haverá The Swan 3?

A nota final ainda ecoa no ar, nas esplêndidas salas do Conservatório Giuseppe Verdi de Milão. A 2ª temporada do Swan acabou, mas haverá uma terceira?

distância Seis noites Entre os pequenos e os grandes dramas psicológicos para meninos, que agora estão crescendo e lutando com rivalidades e o duro mundo da música clássica profissional, ele não está mais apenas brigando como estudantes. História provocada As feridas geram os anticorpos que os meninos precisam para crescer, Para amadurecer principalmente como homens e apenas secundariamente como músicos.

A amizade é agora uma família que ela escolhe cada vez mais, Principalmente para as gerações mais novas, que só perceberam o valor total no contexto dos últimos compassos deste segundo ano do romance. Certamente não é um ano fácil, entre adultos que perderam o valor da amizade e continuam a se machucar e a reabrir suas velhas feridas, e estão fora de cena devido à complexidade da pandemia.

Não há garantias de que The Swan Company retornará com um terceiro trimestreMesmo que não haja problemas do ponto de vista da consistência narrativa, siga em frente. O final coincide perfeitamente com um retorno ao conservatórioFotografar as almas e amores e festas dos protagonistas depois de um ano, ou quem sabe dois anos Está no fundo A beleza da série que segue os jovens que tomam forma, Que cresce à medida que os atores o fazem junto com os personagens que interpretam.

Razão mais do que suficiente para Espero que a empresa voltePorque há milhões de pessoas que se apaixonaram por histórias de meninos, como evidenciado pelo enorme sucesso da primeira temporada. O segundo resultado foi inferior em termos de classificações, e poderia ser uma mensagem enviada pelos telespectadores: o foco da história nos mais jovens, e talvez menos valorização das relações demoníacas, entre o passado e o presente, entre o mestre. Luca Marioni (Alessio Bonnie) e Tioman Kaya (Muhammad Gunsoor), Com Irene Valerie (Anna valli) Para fechar o triângulo. O triângulo não é? Certamente, para muitos, a orquestra é a resposta e esperança para o futuro também na telinha de Matteo, Bárbara, Domenico, Sarah, Robo, Sofia, Rosário e todos os outros. Teremos a resposta final nas próximas semanas.