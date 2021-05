Stefano Coletti: “Com Elisabetta Gregoraci juntos por dois meses”

Elisabetta Grigoraci tem 40 anos: Flavio Briator, carreira e fama no Instagram

Stefano Coletti Ele fala pela primeira vez sobre o amor Elisabetta Gregoraci, Então ele pensa sobre isso e apaga tudo. O piloto surpreendeu a todos nos últimos dias postando em Histórias do Instagram Algumas fotos com a showgirl. As filmagens confirmam a história de amor há muito negada de Elisabetta com a atriz de 32 anos.

Em casa GF Vip Na verdade, Gregoraci teve muita discussão devido a um potencial flerte fora do reality show. O nome do Stefano Coletti Ele apareceu depois que um avião carregando uma bandeira sobrevoou o esconderijo da Cinecittà. A inscrição era: “Você é o epicentro do seu terremoto.” Faça pensar sobre um relacionamento Entre Elisabetta e Coletti devido à tatuagem e outras pistas.

No entanto, a showgirl negou veementemente a história de amor, dizendo que não sabia de nada. Meses depois, ele evoluiu com Coletti que postou algumas das filmagens Os dois parecem felizes e sorridentes. As fotos falam de uma ligação entre Stefano e Elisabetta, que também foi confirmada pela postagem, que foi publicada pouco depois Um piloto de Monte Carlo. Na verdade, o homem de 32 anos postou uma foto de Gregoracy beijando-o na bochecha e a defendeu das acusações que recebeu depois. Uma história de amor é revelada.

O menino escreveu: “Vejo muitos insultos. Só quero dizer que Elizabeth e eu não estávamos juntos antes de GF. Começamos a namorar nos últimos dois meses. Portanto, ela não está mentindo como sugere”. A imagem desapareceu logo depois, e também suas palavras.

Algumas semanas atrás, Elisabetta foi uma convidada em Mara Veneer, Ele revelou que estava procurando o amor, mas acima de tudo, ele repetiu seu relacionamento muito forte Flavio Briatore. Depois que o casamento do empresário acabou, na verdade, os dois permaneceram muito unidos pelo bem do filho. Nathan FalcoMuitos morando a poucos metros de distância e passando férias juntos.

“É um amor incrível. Estamos juntos há 13 anos. Temos um bebê incrível. Terminamos com quatro, mas somos um casal gay. Temos um relacionamento como nunca tivemos. Passamos muito tempo juntos, nós nos amamos, e fazemos isso também por Nathan. “O passado me fez sofrer muitas coisas.”